好惡！男子當街跪地　慘遭女子連摑4巴影片瘋傳　網民：丟男人臉

無論發生什麼事，動手打人都不應該！日前台灣就有民眾分享1條短片，眼看1名中年男子跪在地上，被面前女子怒摑4巴，中途更被指手劃腳地訓斥，完全沒有還手。短片在網上瘋傳後，有網民感嘆「男兒膝下有黃金」，除了雙親之外，不應給任何人下跪，亦有人認為事出必有因，不知事件來龍去脈難以評論對錯。



台灣有民眾分享短片，眼看1名中年男子跪在地上，被面前女子怒摑4巴，中途更被指手劃腳地訓斥，毫無反擊之力，惹來網民熱議，並感嘆「男兒膝下有黃金」。（FB影片截圖）

該網民在Facebook「爆廢公社」群組發布1條短片，寫道「驚某大丈夫（類似於怕老婆的男子）」。從截圖可見，相信片段中兩人為夫婦關係，該名男士先是求饒，不過該女子仍指手劃腳，貌似要求他跪在地上，之後更連摑4巴掌，中途並無反擊。儘管男士後來起身，仍不斷被喝斥，很是卑微。

短片被傳到網上後，網民都很同情該男士，並感嘆「男兒膝下有黃金」、「老婆還是要找溫柔的」、「這男的到底愛她什麼？」、「活的真沒尊嚴」、「丟男人臉」。不少人更猜測背後原因，「不是老公有外遇被抓到，就是老婆家很有錢」、「這很明顯所有財產都在女方那裏」、「應該是代駕來太慢」。

男士後來起身，仍不斷被女子喝斥，貌似很是卑微。（FB影片截圖）

有留言認出街道為桃園區幸福五街，因而笑稱「與上面的地址成強烈對比」；惟有人覺得事出必有因，「扯什麼男生該不該跪，都什麼年代了，思考邏輯別忘了進化」，不過認為任何情況亦不應動粗，「彼此互相尊重」。