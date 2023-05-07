嬲到震！考牌日師傅1原因遲到　女學神無車用　急借車考試慘肥佬

考車牌講求技術與運氣，但若「肥佬」原因屬非戰之罪，難免會學生憤怒又失望。有學神日前發文講述不幸經歷，指考車當日師傅竟在她考試前50分鐘借出座駕予另一考生補考，其後更因塞車未能趕到試場，令她突然無車用！樓主只好臨時向同場另一教車師傅借車考試，惟因面臨突發情況，加上不熟悉借來的車輛，最終考試失敗收場。她直言對事件「嬲到震」，惟因男友數日後需向同一師傅借車考試而不敢即時「反面」，又慨嘆本來對考試抱有信心，沒想到竟因外在因素而遭殃。



有學神日前發文講述不幸經歷，指考車當日師傅竟因塞車未能趕到試場，令她只可臨時向同場另一教車師傅借車考試，最終考試失敗收場。（示意圖/資料圖片）

該名女學神於facebook發文，大呻被教車師傅連累，導致考試失敗的不幸經歷。她指考車前獲師傅告知，在她考試時間前50分鐘，有另1名學生需要借用車輛在另一路段考試，承諾完成後會準時到達其試場，「我已經問多幾次『真係夠時間畀車我咩，咁樣搞到我又冇得考前練，又好緊張』，但佢話佢趕得切」。女學神指，由於臨近考試日，加上師傅教學沒有大問題，因而決定答應，「教得正正常常，實牙實齒話ok，我就順咗攤」。

到了考試日，女學神預早到場準備，「冇車練唯有自己行個圈睇睇路面情況，一邊等師傅車到」，而師傅至考試時間前20分鐘才致電稱正趕往試場「佢話會剛剛好準時到。大佬我又未校位，要早15分鐘報到，師傅未到我冇得報到，已經揗晒雞」。沒料考試前10分鐘，師傅突然稱塞車會遲到，令樓主更加徬徨，「我好緊張入去問報到處，佢話只可以遲10分鐘，唔係就冇得考，我要重新排期」。

到時考試時間，師傅仍未到場，樓主情急之下，只好向同場另一教車師傅借用車輛應考。（示意圖/資料圖片）

到時考試時間，師傅「仲塞喺同樣位置」，女學神情急之下，只好向同場另一教車師傅借用車輛應考，「唯有博一博，肥咗可以排快期，臨時駕駛執照都未過期，好過練咗咁耐冇得考」，並於原訂時間遲10分鐘後開始考試。不過由於面臨突發情況，加上不熟悉新借來的車輛運作，最終她仍是「肥佬」收場，「完全冇摸熟架車就要直接開始，即使要自己鎮定，都考得好唔理想」。

女學神形容，當日考試時無論考官或是同場的其他教車師傅，也一致認為其師傅行為過份，「報到處公務員、考官和借車畀我的師傅都鬧X佢，真係第一次見考車冇車用」。她指考試後師傅終於趕到，「只是在旁講唔好意思」，並替她「交咗一堂錢和租車費畀借車畀我的師傅」，又一度稱之後補考可免收她的租車費。而比她早50分鐘考試的考生亦竟然在場，「嗰個人竟然嚟埋，都唔知攞景定贈興，同我講佢retake有經驗，我嗰下唔開心到完全冇心情去發火」。

女學神形容，當日考試時無論考官或是同場的其他教車師傅，也一致認為其師傅行為過份。（示意圖 /資料圖片）

女學神續指，師傅於考試翌日竟傳訊息表示，由於他已代付考試日的租車費，故重考時仍要再次收取租車費用。她明言「嬲到震」，可是由於男友於數日後亦要向該名師傅借車考試，她不敢即時「反面」，大呻「唔知可以向邊度投訴」，只能慨嘆「我ready咗咁耐，揸得幾有信心，你話我最尾自己問題肥都算，我連出力的機會都冇，因為我連車都冇」。

網民看過帖文也直指事件難以置信，批評涉事教車師傅不負責任，為了賺盡租車費及學費而妄顧學生考試安排，建議樓主向運輸署投訴，「開名開車牌喇，教咗咁多學生都唔識預時間」、「學費已經收咁貴，仲要呢啲服務，無謂俾佢害其他人」、「之前個考生早你50分鐘考，仲要係唔同試場，按常理都知道趕唔切，你這師傅為求賺租車錢犧牲妳，實在沒有半點道德！」、「運輸處應該要有個投訴課來投訴不良師傅，因為個師傅牌係運輸處出，也應該每年檢討每個師傅是否應該有牌」。