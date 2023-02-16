考車被指衝燈肥佬　學神向運輸署上訴　揭無通知被改成績後咁處理

駕駛考試是學神的「終極考驗」，即使一個錯誤動作也會換來「肥佬」下場。有學神日前於facebook分享經歷，指在元朗考車時被指「衝燈」而獲判不合格，他對結果感疑惑遂向運輸署申請覆核結果，沒料過程中發現考牌主任竟於考試後在未有通知他的情況下更改成績。最終運輸處評定事主成績仍屬不合格，惟判定衝燈錯誤存疑，「三個大剔改成一個大剔」，安排他免費獲快期重考。事主直言這次成績覆核是「為自己討回公道」，又鼓勵一眾學神放膽發問及了解有關駕駛考試的詳情。



有學神分享向運輸署上訴考車結果的經歷，指過程中發現考牌主任竟在未有通知他的情況下更改成績。（資料圖片，非涉事車輛）

該名學神於facebook分享考車經歷，指上月首次於元朗工業村考車，其間考官指他於福喜街及福宏街交界的臨時交通燈「冇睇對頭冇車就直接轉入」，嚴辭質疑他衝燈，遂直接判以不合格的成績。事後學神對成績感到苦惱，「呢個臨時燈我練習咗數十次，亦冇其他相同上訴案例可以參考之外，很大的原因係我唔敢一口質疑運輸署考官的專業判斷」，考慮多時決定向運輸署提出上訴。

申請考試結果覆核數天後，學神即獲調查主任回覆，稱「成績都係獲判不合格，不過我見考牌官喺考試之後將你三個大剔改成一個大剔」。這時學神才發現，考官竟在沒有通知他的情況下更改其成績，「真係好驚訝，因為即意味了考牌官在考試之中的判斷有問題」。

學神指上月首次於元朗工業村考車，其間考官指他於福喜街及福宏街交界的臨時交通燈「冇睇對頭冇車就直接轉入」，嚴辭質疑他衝燈，遂直接判以不合格的成績。（fb「學車學神交流集中營」圖片）

學神於是再申請索取書面報告，其間亦曾提及有意再向其他政府部門申訴，調查主任聞言則指需要多花數天時間處理，其後便通知他有關衝燈的判決改為存疑，因此他可獲安排一次免費重考的機會。他再向調查主任確認，考試期間在涉事燈位並不存在衝燈問題，惟另一「大剔」錯處則未有證據能推翻，因此仍要重考。

覆核結果「出爐」後，學神直言「慶幸有尋根究底，為自己討回公道」，同時質疑運輸署為何能在沒有通知考生看情況下更改成績，「喺未調查之前原來已經更改成績，其實係一個好大的問題！若非我主動覆核，亦唔會主動通知我，我手上嘅成績單原來同系統入面嘅紀錄都唔一致」。

學神質疑運輸署為何能在沒有通知考生看情況下更改成績，認為署方應公開處理存疑判決的準則。（資料圖片，非涉事車輛）

學神指得知不少考生也對成績抱有疑問，認為運輸署應公開處理存疑判決的準則，「今次考試成績存疑真係會令人感到好迷惘同驚訝，甚至更不獲通知之下更改成績，唔透明嘅程序，會令考生質疑考核的準則，對規例更無信心」。他又希望其經歷能鼓勵一眾同路人放膽了解原因，「喺考生眼中，其實每一個錯處都係我哋嘅痛處，考到考唔到就係睇呢一啲關鍵位，老實講，又點估到考牌官對考試路線唔熟悉，作出錯誤判斷呢？」。

帖文引來網民討論及分享，不少人對樓主經歷感驚訝，認同香港考車程序極不透明，「嘩，如果唔追究又無咗件事」、「考車技術其次，最重要係運氣」、「正常係要檢討成個制度，再諗點樣做盡量避免大家口同鼻拗」。不過亦有網民擔心，事主上訴成功或會被考官針對，實際上卻是「點都輸」，「教車師傅補鐘同租車考試咪又係自己畀，嗰度先貴」、「上訴成功之後考，有2個考牌官監你，4隻眼再加埋佢哋小圈子，我諗你都幾難pass」。