狂！出軌男與小三結婚　前女友著婚紗踩場兼當眾削髮　結局竟是…

為了不愛自己的男人，何苦做到這地步？台灣有算命師較早前分享悲慘故事，表示其男性好友承諾結婚後卻出軌，便介紹前女友找他，希望能「勸退」對方放棄感情。未料該名不料好友與出軌對象結婚當天，前女方還是對感情念念不忘，竟然穿著白紗禮服到場，中途還當眾拿起剃刀削髮，嚇到在場人士立刻報警處理。幸好前女友後來有求助心理醫生，終於才放下對前男友的執着，並收獲好姻緣，雙方各自有好歸宿。



有女生因不滿男友承諾娶她後卻出軌，竟穿白紗禮服到對方婚宴，更拿起剃刀削髮，嚇煞來賓。（《1人婚禮》劇照）

台灣命理專家「小孟老師」較早前在《新聞挖挖哇》節目中透露，他有男性朋友曾向女友承諾會跟她結婚，不料卻出軌另一女生，為了讓前女友知難而退，便介紹對方去找小孟老師算命，希望可以藉此擺脫她。

小孟老師為友人前女友算命時，發現她情緒比較偏激，所以提醒男方，若要跟第三者結婚，最好不要讓前女友知道。可惜友方不知從什麼途徑得悉男方結婚的消息，當天竟然穿著整套白紗禮服來參加喜宴，甚至穿著比新娘子還要漂亮。

小孟老師指該女生從開席就狂瞪着新郎，直到後來情緒失控，更當着眾人面前邊哭邊拿自己帶來的電動剃刀削髮，嚇到在場新人家屬馬上報警。後來她有解釋，踩場原因是「有個坎過不去」，不過之後聽從小孟老師建議尋求心理醫生幫助和服藥，最終想通和放下對前男友的執着，更收獲了好姻緣，嫁給理想對象，有了圓滿結局。

（《新聞挖挖哇》節目）