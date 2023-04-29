請多年閨密做伴娘中伏　當正自己婚宴主角　仲提呢啲要求新娘崩潰

不少人在婚禮上會邀請好友當伴娘，但親友們要好好配合才能讓婚禮圓滿結束。



一名網友在婚宴邀請了多年好友當伴娘，但好友卻不斷探問妝髮的事、借新娘休息室化妝，甚至還不滿意伴娘服並要求退貨，令她相當傻眼直呼：「結婚真的是一面照妖鏡。」

網民睇完狂勸換人兼絕交 有女網友分享更伏伴娘經歷（點圖放大閱讀）：

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一名網友在Dcard「結婚板」發文，她今年辦了婚宴，找了多年好友當伴娘，伴娘的任務只有進場，邀請時她也事先告知對方妝髮須自理，結束後會包紅包。

但好友不斷探問妝髮的事、借新娘休息室化妝，還因不滿意網購的伴娘服，咄咄逼人的要求要退貨，甚至要求要有人幫她穿禮服，令原po相當無奈。

原po也表示，當初禮服是好友自己選的，她也想要處理問題，「但那口氣跟要求實在令人不敢恭維」，再加上好友事前保養比自己還多，她不禁感嘆，「現在我只感覺到她把我的婚禮當作伸展台……心好累」。

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網友紛紛表示，「請換人」、「跟她說伴郎那邊臨時有狀況無法出席，伴娘只好也取消」、「看樣子是知人知面不知心」、「這種還叫多年好友？ 把她換掉，隨便一個3年好友都沒她這麼煩！」。

「還不如上網租伴娘」、「趕快取消她當伴娘！她好伏」、「直接叫他不要來了，寧願少一個朋友也不要來破壞你結婚的好心情」、「與其說是照妖鏡，不如說你們感情太塑料」。

不少網友勸原po換伴娘，「就換掉吧～都看清她也有點鬧僵了，直接斷交也無所謂吧，反正之後你們應該也不可能像以前一樣了」、「你結婚是人生大事，趕快換掉，不然你以後會一直想到很伏，很多事情已經很煩、很鬧了，你不換掉會更爆炸」、「婚禮要處理的事情已經夠忙夠多了，不奢求伴娘幫忙居然還反過來製造問題，這不趕緊切斷原po會一直失眠到婚禮當天吧」。

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有網友則分享經驗，「我也是！本來想說辦婚禮請伴娘是一件開心的事，結果我的伴娘超級咄咄逼人，連我要不要去度蜜月也要問！禮服更是要到婚禮前才送來！真心覺得如果真的沒有很好，那伴娘真的不要邀請」。

「人生大事不要將就！婚禮最快樂最幸福的要是新娘吧！依照現在這個狀況，真的長痛不如短痛，而且聽你描述，她把她自己當主角，我之前當朋友的伴娘，也就淡妝，禮服能拉多高是多高（遮事業線），就是以新娘本人為主角，當個協助角色而已。」

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