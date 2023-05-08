男子咳嗽2個月！照Ｘ光見全身長滿寄生蟲　肺部白點真身竟是…

白色點點竟然是寄生蟲的「遺體」。近日網上瘋傳病人胸前長滿白色點點的胸部X光片，由1名巴西醫生在上月中上傳到網上，其病人稱持續咳嗽了2個月，經檢查後發現是患囊蟲病（Cysticercosis，又稱囊尾蚴病），病人身體受寄生蟲感染，白點是寄生蟲死去後鈣化留下的囊腫。醫生指病人目前正進行MRI掃瞄，確認寄生蟲有沒有入侵腦部，最嚴重的情況可以危及性命，但大多數情況寄生蟲會在體內自然死亡，提醒民眾要吃乾淨食物。



巴西醫生德索薩上傳X光片，病人身上長滿絛蟲鈣化死去後留下的囊腫。（Twitter圖片）

近日網上瘋傳胸部滿布白點的X光照，由巴西醫生德索薩（Vitor Borin de Souza）於上月中上傳至Twitter，他在聖保羅博圖卡圖醫院（Hospital das Clínicas de Botucatu）工作，透露上月中有病人求醫，聲稱已咳嗽長達2個月，最終診斷患上囊蟲病，那是由豬肉絛蟲幼體引發的組織感染。

該病在拉丁美洲、亞洲和非洲衛生條件差的地區較常見，蟲卵會經食物、水、或被糞便污染的表面傳播，人類食用受污染食物時會被感染，免疫力較弱的人更易中招。如豬隻本身感染了囊蟲病，食用未徹底煮熟的豬肉也會導致感染。

囊蟲病是由豬肉絛蟲幼體引發的組織感染。（Wikipedia／Rjgalindo）

德索薩指，X光片中的白點是絛蟲幼蟲引起的囊腫，即絛蟲鈣化殘骸，就像皮膚下的腫塊。病人要進行MRI掃瞄，以確認大腦囊腫的位置，若出現在大腦，可能會觸發頭痛、癲癇發作、失明，囊腫亦引致患者出現頭暈、腦積水等問題，不及時治療隨時無命，這情況下必須做手術。

不過，除非寄生蟲在頭部、脊髓或眼睛發育，否則患者甚至不需治療。不慎攝入蟲卵後，囊腫可能要數個月甚至數年才形成，絛蟲可能很快鈣化死去，但留下的囊腫會引致健康問題，如大量附在肺部，但出現咳嗽及胸痛，一般可通過手術或抗寄生蟲藥物移除，他又提醒民眾要食用乾淨食物。德索薩目前已刪除了帖文。

（綜合）