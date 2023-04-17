女子$17買15隻炒螺讚「良心」　疑為福壽螺網民嚇呆：超多寄生蟲

海鮮風味俱佳，但也要注意食用安全。內地有女子在路邊以15人民幣（約17.1港元）購買15隻「又大又香的」炒螺，更開心拍片指價格划算、老闆「還很良心」。然而，有網民懷疑女子所吃的並非田螺而是福壽螺，又指福壽螺體內有大量寄生蟲，若吃下了未煮熟福壽螺，很可能破壞神經組織，輕則引起發燒、腹瀉，重者會引致痴呆甚至死亡。雖然不能百分百肯定吃下的就是福壽螺，但女子為求安心，還是到醫院檢查是否感染寄生蟲。



海南海口24歲李女士在街邊買了一份炒螺，有網民認為是有大量寄生蟲的福壽螺，由於進食未煮熟福壽螺對人體危害極大，故紛紛勸她到醫院檢查。（網上影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發於4月13日，海南海口24歲李女士在街邊見到有攤販在賣炒螺，於是上前詢問攤販大叔炒螺價格。大叔表示15人民幣（約17.1港元）15隻，還大方表示「不好吃可以不買」讓她先嚐味再買。李女士吃了一個後覺得味道不錯，「螺肉有嚼勁」，而且平均才1人民幣1個（約1.1港元），就買了一份，還拍片表示「大叔還很良心，怕我吃不慣，還讓我嘗一個」。

從李女士上傳影片可見，她大快朵頤吃着流淌着汁水的螺肉，然而又問網民螺肉中帶着個粉粉黃黃的東西，「這個能吃不」。不問不知道，一問嚇一跳，大批網民留言叫李女士去醫院檢查身體，因為他們認為李女士所吃的「螺肉」並非田螺，而是福壽螺，「看視頻是福壽螺」、「這就是福壽螺啊」。

福壽螺外形與田螺相似，但仔細觀察卻能發現不同，福壽螺的卵呈粉紅，有網民指影片中粉色的部分可能是「卵塊」。另外，福壽螺體內有大量寄生蟲，曾有專家進行實驗發現，一個福壽螺體內寄生蟲可多達6,000條。如果未完全煮熟就吃下，寄生蟲容易進入人體並破壞神經組織，輕則發燒、腹瀉，嚴重者會導致痴呆甚至危及生命。

李女士看到評論後十分擔憂，於是買了杜蟲藥吃，又在上周六（15日）到人民醫院檢查血液及糞便，所幸結果無恙，「花幾十塊錢買個安心吧」。

雖然不能完全肯定李女士吃下的就是福壽螺，但她還是將這段經歷放上網，呼籲網民吃螺肉時要留意。她表示，雖然有人指高溫煮過後吃是沒有問題，但認為「外面的這種小攤，尤其是炒的螺，沒有辦法保證有沒有經過高溫烹煮」，又指已經打電話舉報，之後也會再到醫院覆診確定體內有無寄生蟲。

不少網民都高呼「可怕」，「應該改名叫減壽螺」、「從小到大都知道福壽螺不能吃，田里溝里要是被人看到都是踩死清理」、「高溫能殺死寄生蟲，但高溫煮過的福壽螺跟輪胎一樣，口感好的福壽螺大概率有寄生蟲」。也有人表示「其實所有螺都有寄生蟲，還是要煮透了吃」、「剛吃了螺螄的我在瑟瑟發抖」。

（綜合）