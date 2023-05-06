奇葩裝修！馬桶、煮食爐、洗衣機同放　網民：吃完拉肚子要洗褲子

室內這樣的裝潢，屋主或住客到底發生過甚麼事？日前台灣有網民分享奇葩的裝修設計，在狹窄的空間內居然放置了馬桶、煮食爐、洗衣機及洗手盤等，這種「共冶一爐」的獨特設計令網民熱議。有網民笑言「麻雀雖小，五臟俱全」，又稱這是追求效率者之選，「可以一心多用，有效率運用時間」；另有人表示噁心，「這樣⋯什麼味！也都有了」、「不能因為有馬桶蓋就亂安置啊！」、「屋主的特質可能有點特別，吃完就會拉肚子，還需要洗褲子」。



台灣有網民分享奇葩的裝修設計，在狹窄的空間內居然放置了馬桶、煮食爐、洗衣機及洗手盤等，這種「共冶一爐」的獨特設計令網民熱議。（FB「奇葩裝潢分享中心」圖片）

該網民在Facebook「奇葩裝潢分享中心」群組發帖並附上1張照片，只見狹窄的空間內竟然存放着馬桶、雙頭煮食爐、洗衣機、洗手盤和洗碗用的鋅盤，相信屋主或住客煮食時，如有需要可立即坐到馬桶「解決」，如沾污衣服就可隨手放入洗衣機，雖然十分「方便」，但衛生情況引人憂慮。

有網民笑言這麼奇葩的裝修，非常適合忙碌的現代人，「可以一心多用，有效率的運用時間，大推！」、「色調還統一，真的有用心啊！」、「如果我瘋狂拉肚子，會喜歡這樣的擺設」、「從食道至腸道，面面俱到」、「屋住常吃了就拉肚子吧？褲子要勤洗啊！」；不過就覺得稍有欠缺，建議加上以下設備，「差個淋浴設施」、「少了冰箱，扣分」、「差個飯桌！」。

亦有人明言不能接受，覺得衛生程度極差，「這是什麼鬼設計」、「這樣⋯什麼味！也都有了」、「我真的很受不了這種格局…不能因為有馬桶蓋就亂安置啊！」、「爸爸在大便，媽媽在洗衣服，我在煮飯...」；有留言認為根本是為傭人而設的房間，「家務忙完，被臥鋪好就地睡覺！」。

美國有研究指出，沖水時若打開馬桶蓋，水滴甚至可在數秒內噴上1.5米高處，變相傳播病毒。（網上圖片）

美國科羅拉多大學博爾德分校（CU Boulder）曾發表研究報告指，每次馬桶沖廁時都會產生氣流，肉眼難以察覺的微細水滴和飛沫會迅速噴射到空氣之中。若然沖水時打開馬桶蓋，水滴甚至可在數秒內噴上1.5米高處，甚至黏到天花板上，由於馬桶周圍藏有大量細菌，沖水時不蓋好或變相傳播病毒。總括而言，以上設計的確存有一定衛生問題。

（綜合）