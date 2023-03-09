噁！韓國便利店倉庫竟放馬桶　旁邊全是即食麵　衛生問題掀熱議

得知食物存放在這種地方，你還會購買嗎？近日韓國就有便利商店被揭發在存放食物的倉庫居然設置馬桶，整排即食麵整齊放於馬桶旁邊，完全沒有屏障阻隔，甚至連馬桶蓋都是打開的。圖片在網上瘋傳後，惹來不少網民擔心衛生問題，憂慮大量細菌會濺到旁邊的食品包裝上，有人更崩潰地稱：「這樣會噴到吧！」



韓國有便利商店被揭發在存放食物的倉庫居然設置馬桶，加上與貨架完全沒有任何阻隔的屏障，衛生問題因而惹來網民熱議。（網上圖片）

外媒報道，韓國有便利店被揭發存放即食麵倉庫內竟然設置馬桶，引來網民對衛生程度的憂慮。從圖片可見，馬桶旁邊的貨架放着為數不少即食麵，相信將會出售予顧客，但馬桶和貨架中間完全沒有任何阻隔的屏障，甚至連馬桶蓋都是打開的。在狹小的空間還設置1個洗手盤，因此被質疑是強行騰出倉庫位置裝設馬桶，以便員工如廁之用，卻忽略了衛生問題。

對於如此欠缺衛生的設計，網民都憂慮馬桶沖水時，大量細菌將濺到旁邊的即食麵包裝上，「好心疼吃那些泡麵的客人」、「感覺泡麵臭臭的」、「無言」、「店家到底是在泡麵倉庫裝了馬桶，還是把泡麵放在廁所裏保管？」；更有人崩潰稱「這樣會噴到吧！」。

美國有研究指，馬桶沖廁時會產生氣流，若然沒有蓋上廁所板，水滴甚至可在數秒內噴達至天花板上。（網上圖片）

美國科羅拉多大學博爾德分校（CU Boulder）曾發表研究報告指，每次馬桶沖廁時都會產生氣流，肉眼難以察覺的微細水滴和飛沫會迅速噴射到空氣之中。若然沖水時打開馬桶蓋，水滴甚至可在數秒內噴上1.5米高處，甚至黏到天花板上，由於馬桶周圍藏有大量細菌，沖水時不蓋好或變相傳播病毒。