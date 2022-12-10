蓋馬桶很重要？美國研究：沖廁氣流令水滴迅速噴發1.5米空中

美國一項新研究顯示，每次馬桶沖廁時都會產生氣流，令肉眼難察的微細水滴迅速噴發到空氣之中，水滴甚至可在數秒內噴上1.5米高處，或令疾病更易傳播。



美國科羅拉多大學博爾德分校（CU Boulder）教授克里馬爾迪（John Crimaldi）12月8日在非牟利網站The Conversation撰文指，每次沖廁時，水流都會強力沖擦馬桶內的物質，並產生強烈的上升氣流，將肉眼不可見的微細水點噴出。

由他主導的研究表明，這些水點的平均噴發速度超過每秒2米，在沖水後的8秒內，可沖至馬桶上方約1.5米高處，而較輕的水滴更會懸浮在空氣中。

克里馬爾迪把這些肉眼不可見的水點噴流稱為氣懸膠體羽流（aerosol plumes）。在研究過程中，團隊利用以特殊光學儀器製造的激光薄片，照亮馬桶頂部上的區域，令沖廁時產生的水點散射出足夠激光而變得可見，從而可供研究。

克里馬爾迪指出，含有病原體的氣懸膠體微粒是重要的人類疾病載體，懸浮微粒可透過空氣傳播呼吸道疾病，而迅速沉積的較重微粒亦可經由手及嘴傳播腸道疾病，而廁所水中的病原體更是在沖水幾十次後仍然難以消除。但他強調，是次實驗未有分析疾病傳播風險，仍須加以研究。

為減少沖廁傳播疾病風險，克里馬爾迪認為，可參考研究重新設計馬桶，調整沖水時間及強度。他又建議民眾沖廁時蓋住馬桶，或透過良好通風、使用紫外線消毒系統降低氣流影響。