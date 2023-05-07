報稅2023懶人包｜網上報稅教學/計算機/免稅額/扣稅項目/遲交罰則

【報稅2023懶人包／報稅時間／計算／教學／遲交罰則／查詢／免稅額／扣稅項目／供養父母／子女免稅額】又到報稅季節，稅務局已發出約240萬份俗稱「綠色炸彈」的報稅表，市民須於1個月內、6月2日前遞交報稅表，如經網上報稅，則可自動延長1個月，即延至7月3日。

今年共有20個免稅或扣稅項目，包括供養父母、供養子女、強積金、自願醫保等，究竟如何計算交稅款額？如何快速網上報稅？遲報稅又有什麼罰則？以下報稅教學一一話你知。



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稅務局已發出約240萬份俗稱「綠色炸彈」的報稅表，市民須於1個月內、6月2日前遞交報稅表，如經網上報稅，則可自動延長1個月，即延至7月3日。（資料圖片）

報稅2023｜報稅交稅時間表 1招延長期限



收到報稅表的市民，須於6月2日或之前遞交報稅表，經營獨資業務人士交表限期則為8月2日或之前）；網上報稅可自動獲延期1個月，即一般人士可自動延至7月3日，經營獨資業務人士則自動延至9月2日）。

至於交稅時間，根據往年經驗，稅務局會在10月陸續發出交稅通知，翌年1月繳交第一期稅款，至4月繳交第二期稅款。

未收到報稅表怎麼辦？

如仍未收到2022／23年度報税表，可致電187 8022查詢當局是否已向你發出這年度報税表，或在辦公時間親臨香港九龍啟德協調道5號税務中心地下本局的中央詢問組，索取報税表複本。

「税務易」帳戶持有人可在「税務易」帳戶內「税務狀況」部份，全日24小時查詢是否尚有未提交報税表。

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收到報稅表的市民，須依時報稅。（資料圖片）

報稅2023｜計算薪俸稅及個人入息課稅



「應繳税款」是以你的應課税入息實額按累進税率計算；或以入息淨額（未有扣除免税額）按標準税率計算，兩者取較低税款額徵收。應繳税款可獲進一步扣除税款寬減，但不超過寬減上限。

應課税入息實額 = 入息 – 扣除總額 – 免税總額

要留意的是，政府會於2022／23年課稅年度為利得稅、薪俸稅及個人入息課稅提供一筆過寬減，每宗個案寬減上限6,000元，換言之，若你的應繳稅項超過 6,000元，才需要交稅。

報稅2023｜免稅額



報稅2023｜扣稅項目



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報稅2023｜5分鐘網上報稅教學



現時報稅表除了透過郵遞遞交，亦可經稅務易或智方便App網上報稅，但填表時也要注意要填哪些資料，以下快速網上報稅教學，如果準備好資料，5分鐘就可以完成。

網上報稅流程＋注意位▼▼▼

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報稅2023｜遲交報税表罰則



遲交報税表會被罰款，或被檢控。此外，未填交報税表人士，亦可能會多繳税款，因為評税主任發出的估計評税，不會給予該納税人可申報扣減的免税額、強積金供款、認可慈善捐款、個人進修開支和居所貸款利息等扣除。

報稅2023｜報稅表漏報免稅、扣稅額如何修改？



可向税務局長提交經簽署的文本通知書，註明你的姓名、檔案號碼、有關課税年度及要更正或補充資料事項詳情。

遲交報税表會被罰款，或被檢控。（資料圖片）

報稅2023｜無收入是否需要報稅？



儘管沒有收入或收入不超過免税額而毋須納税，但如果收到報税表，亦必須在限期內填妥及交回報税表。