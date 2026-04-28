居屋2025│4月30日申請！白表入息限額/申請資格/售價　4類人會DQ

【居屋2025／居屋2026／申請時間／申請資格／白表／綠表／入息限額／時間表／居屋2025申請登記資格懶人包／揀樓】香港房屋委員會（房委會）「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2025」（居屋2025）將於4月30日起接受申請。



居屋2025推售5個屋苑單位，包括啟德啟陽苑、將軍澳影輝苑、元朗匯熙苑、朗風苑、東涌裕豐苑，合共提供接近7,000個單位，實用面積約26.1平方米至約52平方米（約281平方呎至約560平方呎），按市價七折出售，售價約150萬元至約480萬元。假設承造單位售價九成按揭，最便宜15萬元便可以「上樓」。



究竟如何申請居屋2025？居屋白表綠表申請資格？入息限額？申請方法？居屋售價？以下申請須知一一話你知。要留意，如重複申請將會被「DQ（取消申請資格）」，另有4類人士不可申請。



居屋2025將於4月30日起接受申請。（資料圖片）

居屋2025申請須知1｜申請開始及截止申請日期時間

居屋2025於2026年4月30日早上8時開始接受申請，2026年5月20日晚上 7 時截止申請。

居屋2025申請須知2｜單位售價、面積隔間

居屋2025涉及5個屋苑，共6,926伙，包括啟德啟陽苑1,090伙、將軍澳影輝苑1,408伙、元朗匯熙苑820伙、朗風苑1,730伙、東涌裕豐苑1,878伙。單位實用面積介乎281至560平方呎，以市價七折出售，售價150萬元至480萬元。

居屋2025發售5個新屋苑▼▼▼

【居屋2025】將於4月30日開始接受申請，共有五個屋苑。圖為啟德啟陽苑模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為將軍澳影輝苑模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為東涌裕豐苑模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為屏山朗風苑模型。(政府新聞處圖片)

【居屋2025】將於4月30日月開始接受申請，共有五個屋苑。圖為錦田南匯熙苑模型。(政府新聞處圖片)

居屋2025申請須知3｜綠表、白表申請資格

居屋綠表申請資格：

1）年滿18歲

2）房委會轄下公屋住戶

3）房協轄下甲類出租屋邨住戶

4）持有由房屋署或市區重建局發出有效《綠表資格證明書 – 只適用於出售居者有其屋計劃單位》的人

5）持有由房屋署或市區重建局發出有效《綠表資格證明書–只適用於根據「富戶政策」下繳交額外租金並自願遷出單位的公屋住戶》的人

6）房委會「長者租金津貼計劃」受惠者



居屋白表申請資格：

1）年滿18歲，居於香港滿7年

2）私營房屋住戶

3）房委會轄下公屋、房協轄下出租屋邨或任何資助房屋計劃單位住戶的家庭成員

4）直至本計劃申請截止日期當日，根據房委會「租者置其屋計劃」（下稱「租置計劃」） 與房委會簽訂轉讓契據日期起計10年內的「租置計劃」單位業主，及其戶籍內的所有認可家庭成員，必須一同申請



另外，由申請截止日期前的24個月當日（即2024年5月21日）起計，直至簽訂買賣協議購買本銷售計劃的單位當日，申請者及名列申請表上的家庭成員均不得在香港擁有住宅物業。所有申請者或名列申請表上的任何家庭成員，如曾於申請截止日期前的24個月內簽訂協議（包括臨時協議）購買任何香港住宅物業，而有關協議其後已取消或撤銷，便仍然符合資格提出申請。

居屋2025申請須知4｜4類人不可申請

1）「有條件租約」住戶

2）以按月暫准居住證形式租住房委會過渡性暫租住屋單位住戶

3）乙類出租屋邨住戶

4）以按月暫准居住證形式租住房協過渡性暫租住屋單位住戶



「居屋2025」屋苑之一將軍澳影輝苑，位於山丘上，多數單位可享西貢海景，現興建至基座。（倪清江攝）

居屋2025申請須知5｜入息上限、資產限額

今期居屋白表家庭入息和資產限額（2人或以上）上限為每月總入息6萬元、家庭資產淨值限額123萬元。單身白表申請者入息及資產限額則分別是3萬元及61.5萬元。

居屋2025申請須知6｜申請方法

1）網上申請：按此 （4月30日早上8時開始接受申請）

2）親身遞交或郵寄：居屋銷售小組（地址：九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第一層平台）

居屋2025申請須知7｜申請費用及支付方法

居屋2025申請費為350元。如同時申請「居屋2025」（綠表） 及「綠置居2025」，申請費共350元；若同時申請「居屋2025」（白表） 及「白居二2025」，申請費共650元。如果只申請「白居二2025」，申請費為300元。

居屋2025申請須知8｜攪珠及選樓日期

2026年第二季攪珠，預計2026年第四季選樓。

居屋2025將於2026年第二季攪珠，預計2026年第四季選樓。（資料圖片）

居屋2025申請須知9｜按揭成數和年期

根據房委會網頁，居屋、綠置居項目和租置計劃單位按揭還款期，最長30年，當中居屋綠表申請者按揭最高可達九成半，白表申請者按揭最高九成。假設單位售價為280萬元，承造單位售價九成的按揭、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，申請者每月按揭還款額約為11,300元。

居屋2025申請須知10｜轉讓限制

（房委會網頁）

居屋2025申請須知11｜重複申請會DQ

申請人只可選擇網上、紙本申請（白表或綠表其中一份）交表，否則會被視作重複申請，而夫婦分開2份申請表申請亦作重複申請論。重複申請一律作廢，不會退還申請費。

另外，選樓時如有以下5個情況，同樣會被DQ▼▼▼