【公屋申請2026／入息限額／資產上限／公屋富戶／富戶政策／輪候時間／懶人包】公屋申請者注意！4月1日，不同家庭人數公屋申請者入息及資產限額均會調高，其中入息限額平均上升2.8%，資產限額則上調1.4%。以下一文整合最新香港公屋申請資格、入息限額、資產上限、優先上樓群組、申報安排，當中有7類人士不能申請公屋。



香港樓價高企，申請公屋是不少人上樓安居樂業希望。（資料圖片）

公屋申請2026｜公屋綜合輪候時間維持5.1年

房委會公布最新公屋申請數目和平均輪候時間，截至2025年12底，在過去12個月獲安排入住「傳統公屋」或「簡約公屋」的一般申請者（即家庭申請者及長者1人申請者）的公屋綜合輪候時間，維持在5.1年。

另外，房委會指，2025年全年獲編配入住「傳統公屋」的一般申請數目維持逾20,000宗高位，比同年新登記的14,500宗一般申請多近6,300宗，消化了不少長期積壓個案。

截至2025年12底，在過去12個月獲安排入住「傳統公屋」或「簡約公屋」的一般申請者（即家庭申請者及長者1人申請者）的公屋綜合輪候時間，維持在5.1年。。（資料圖片）

公屋申請2026｜申請資格

1）申請者必須年滿18歲或以上。



2）申請者及其家庭成員必須現居於香港並擁有香港入境權，其在香港的居留不受附帶逗留條件所限制（與逗留期限有關的條件除外）。



3）申請內所有已婚人士必須與配偶一同申請（已向法庭申請離婚、配偶未獲香港入境權或已去世者除外）。



4）申請者家庭每月總入息和總資產淨值，不得超過房委會訂定限額。



5）配屋時，申請表內必須有至少一半成員在香港居住滿7年，及所有成員仍在香港居住。



6）由簽署「公屋申請表」當日起計，直至透過申請獲配公屋並簽訂新租約該日為止，申請者及家庭成員在香港並無：

a. 擁有或與他人共同擁有香港任何住宅物業或該類物業的任何權益（包括任何死者遺產的受益人，如遺產包含香港任何住宅物業）。住宅物業包括在香港的任何住宅樓宇、未落成的私人住宅樓宇、經建築事務監督認可的天台構築物、用作居住用途的屋地及由地政總署批出的小型屋宇批地（包括丁屋批地）。

b. 簽訂任何協議（包括臨時協議）購買香港任何住宅物業。

c. 持有任何直接或透過附屬公司擁有香港住宅物業的公司一半以上股權。



7類人不可申請公屋：

1）房委會轄下公屋或香港房屋協會（房協）轄下出租屋邨單位（出租單位）整個租戶家庭（包括1人家庭）。



2）每位申請者只可遞交一份申請表，而申請者及其申請內家庭成員亦不可重複名列在其他的一般申請（即家庭及長者1人申請）╱「配額及計分制」申請內。重複申請一概作廢。



3）資助自置居所計劃業主╱聯名業主╱借款人及其配偶。。



4）資助自置居所計劃前業主╱前聯名業主╱前借款人及其配偶。



5）受政府清拆╱重建計劃影響，並曾領取補償或現金津貼人士。



6）已領取社會福利署為選擇居住內地長者而設的援助金╱福利金計劃人士，例如「綜援長者廣東及福建省養老計劃」、「廣東計劃」及「福建計劃」。



7）因觸犯「屋邨管理扣分制」或違反租約規定，而被房委會於2006年1月1日或以後終止公屋單位租約的前租戶，及其在租約終止時年滿18歲的家庭成員，由終止租約當日翌日起計2年內，不合資格申請（因申請中轉房屋而必須遞交公屋申請表申請者除外）。



申請公屋要符合6項資格。（資料圖片）

公屋申請2026｜申請費用

申請公屋是免費的。

公屋申請2026｜入息限額、資產上限

不過要注意的是，2026年4月1日起，不同家庭人數公屋申請者入息及資產限額均會調高，其中入息限額平均上升2.8%，資產限額則上調1.4%。

公屋申請2026｜申請方法

可向各公共屋邨辦事處、房屋署申請分組以及民政事務總署轄下各區民政諮詢中心免費索取申請表及申請須知，亦可於房委會／房屋署網站下載。

查詢可致電房委會熱線：2712 2712。

網上公屋申請：請按此

索取申請表後，申請者須連同所有有關證明文件和聲明書，於3個月內一併寄回或遞交至房屋署申請分組，以供初步審核登記資格；如選擇郵遞，務必貼上足夠郵資，申請分組不會接收郵資不足郵件；若郵件郵資不足，郵政署會把郵件退回寄件人；如郵件上沒有註明回郵地址，郵政署會按照既定程序處理無法派遞郵件。

公屋申請2026｜4類優先上樓群組

1）「高齡單身人士」優先配屋計劃：

申請者必須年滿58歲，而在配屋時必須年滿60歲。凡參加此項計劃而符合資格的申請，通常會比一般家庭申請較早獲得處理。

2）「共享頤年」優先配屋計劃：

申請內的所有人士必須年滿58歲，並在配屋時均年滿60歲；2位或以上的年滿58歲人士（包括非親屬關係的成員），若同意共住1個公屋單位，即可申請。凡參加此項計劃而符合資格的申請，通常會比一般家庭申請較早獲得處理。

3）「天倫樂」優先配屋計劃：

a. 選擇與長者同住1單位：申請家庭最少有2名成員，其中必須包括最少1名60歲或以上父╱母╱受供養親屬，及最少1名年滿18歲的家庭成員。須於接受詳細資格審查面晤時簽署1份意願書，聲明較年輕的一方成員會照顧年長父／母／親屬，並一同居住，若日後被發現違反此條款，所獲配單位租約會被終止。

b. 選擇分別入住2個就近的單位：申請家庭必須為核心家庭，連同最少1名60歲或以上父╱母╱受供養親屬，分別以兩份申請表，選擇位於市區以外同一區域內兩個就近的公屋單位。雙方均須於詳細資格審查面晤時，簽署1份意願書，聲明在獲配公屋單位後，年輕家庭會給予其年長父╱母╱親屬適當照顧，若日後被發現違反此條款，獲配的所有單位的租約均會被終止。

凡參加此項計劃而符合資格的申請，會比一般家庭申請提早6個月獲得處理。

4）「家有初生」優先配屋計劃：

另外，凡有於2023年10月25日或以後出生而年滿1歲或以下的初生嬰兒的公屋家庭申請，均符合「家有初生」優先配屋計劃的資格（即申請者必須在該合資格初生嬰兒年滿1歲當天或之前，將有關初生嬰兒加入其公屋申請內），可獲縮減1年輪候時間。

組別包括：

(a) 有於2023年10月25日或以後出生而年滿1歲或以下的初生嬰兒的新公屋家庭申請

(b) 在申請中加入於2023年10月25日或以後出生而年滿一歲或以下的初生嬰兒的現有公屋家庭申請。



要留意的是，若申請內符合「家有初生」優先配屋計劃資格的初生嬰兒多於1名，例如雙胞胎，輪候時間仍只縮減1年。

可向各公共屋邨辦事處、房屋署申請分組以及民政事務總署轄下各區民政諮詢中心免費索取申請表及申請須知。（資料圖片）

公屋申請2026｜申報安排

在公屋居住滿10年住戶，須每2年進行1次申報家庭入息及資產。此外，透過「批出新租約政策」獲批新租約的住戶，和透過「公屋租約事務管理政策」獲批相關申請的住戶，不論其居住年期，須每2年按「富戶政策」作出申報。

公屋申請2026｜富戶政策

公屋入息超過限額2倍至不高於3倍的「富戶」，需繳交2.5倍租金；入息超額三倍至不足四倍的「富戶」，需繳交3.5倍租金；入息超額四倍至不足五倍的「富戶」，需繳交4.5倍租金。

擁有香港住宅物業的公屋住戶，不論其家庭入息或資產水平為何，均須遷離其公屋單位。

公屋申請2026｜豁免入息及資產申報住戶

1）所有成員均年滿60歲或以上

2）所有成員均領取綜合社會保障援助金

3）所有成員均合資格申領／正在領取社會福利署發放的傷殘津貼

