公屋丨屯門大興邨無品大叔伸掃把腳　踢垃圾去隔籬屋　網民批自私

居住環境或許能夠選擇，但鄰居卻不能，遇上無品鄰居絕對會影響生活質素。網上流傳影片，1名男子於公屋單位出門時，竟4度伸出掃把腳，將門前的垃圾踢至旁邊單位的門口。男子自私行為引來網民批評，更有街坊爆料指他已非首次「出腳」，認為受害住戶應向房署舉報，向男子扣分處罰。



網上流傳影片，1名男子於公屋單位出門時，竟4度伸出掃把腳，將門前的垃圾踢至旁邊單位門口。（fb「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

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有網民於社交平台上載影片，指屯門大興邨興輝樓出現無品住戶，竟將垃圾踢至隔籬屋門前。片段顯示事發日期為本月1日上午11時許，可見1名頭戴鴨嘴帽、身穿鮮黃色外套男子從單位離開時，疑留意到地上有垃圾，竟4次伸出「掃把腳」，將垃圾踢到旁邊單位門前，然後施施然返回其居住的單位鎖門，再拿起家居垃圾行向大堂方向。

網民看過影片也批評涉事男子行為自私又無品，「真係好離譜」、「真係衰人有好多」、「人渣中之人渣」。有疑似街坊更爆料指，男子並非首次做出相關舉動，認為受害鄰居應向房署舉報，按扣分制處罰男子，「有片有證據可以點做？可唔可以扣佢分？」、「佢又識得自己掉垃圾㗎喎，報房署，唔好同呢啲人理論」。

男子將垃圾踢至鄰居家門前，再施施然返回其居住的單位鎖門，再拿起家居垃圾行向大堂方向。（fb「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

不過也有網民指出，相關片段僅長約半分鐘，難以判定誰是誰非，「既然有cam就播返邊個掉的垃圾先」、「不要跟車太貼，佢自己識扔返自己嘅垃圾，咁地上面嘅垃圾又係邊個扔出嚟？條片好似刻意cut成咁」、「要先知道踢嘅垃圾係邊個嘅先！得30秒咁唔夠清楚」。

根據房屋署屋邨管理扣分制，亂拋垃圾或隨地棄置垃圾，如棄置於電梯大堂或無蓋垃圾桶內等屬違規行為，若被發現會立即扣分；如公屋或中轉屋住戶在兩年內被扣除分數累計達16分，其租約或暫准證將被終止。