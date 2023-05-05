公屋｜港男首派牛頭角上邨　曾嫌唔方便想放棄　入伙讚好住：感恩

【公屋申請／公屋輪候】港人輪候公屋往往要等苦等多年，若能獲派不錯的屋邨，真的很幸運！日前有男網民發文指去年首次獲派牛頭角上邨單位，曾因嫌棄未如牛頭角下邨方便而想放棄，不過考慮之後未必能派到「啱心水」的選擇，故決定接受。居住一段時間後，發覺邨內基本生活設施應有盡有，且交通方便，故稱「其實幾好住，好感恩！」。網民都覺得樓主分享經歷根本等同「曬命」，又大讚牛頭角上邨各種好處，形容「靜中帶旺」、「空氣都好啲」、「唔使駁車已經贏咗」，直言幸好樓主沒有放棄單位。



樓主指，圖中是簽約前狀態，之後可選由房署翻新，或收4個月租金補貼再自行翻新。（FB「香港公營房屋討論區」圖片）

該男網民在Facebook「香港公營房屋討論區」群組發帖，指去年年底首次獲房署派牛頭角上邨單位，曾經因嫌棄未如牛頭角下邨般方便，而想放棄，惟考慮到之後都未必可以派到「啱心水」單位和「博唔過」，最後決定接受。

樓主表示，經過裝修和居住一段時間後，發覺附近有商場街市，加上在地鐵站不用接駁小巴回家，故大讚「其實都幾好住，好感恩！」。他補充，獲派的是2至3人單位，約241呎，屬回收單位，由房署先進行還原工程，而貼出圖片則是簽約前的狀態，之後可選擇由房署翻新，或收房署4個月租金補貼，再自行翻新。

有網民則覺得「牛頭角唔理上邨定下邨，都一定唔會揀錯！」。（資料圖片）

對於樓主分享曾想放棄單位的事件，不少網民就覺得是「曬命Post」，「羨慕」、「好光猛」、「好方便又算新」、「牛上幾好住，寧靜啲」、「唔使駁車已經贏咗」、「高少少空氣都好啲」、「如果當日係派牛頭角就好啦，行過隔離係淘大花園兼街市」。

亦有人覺得「其實知足就會快樂」，「所以好多人睇都唔睇又話住唔慣其他區，又嫌唔夠新，走咗寶都唔知」、「大把人派到40至50年樓齡嘅，交通仲要無咁方便」、「牛頭角唔理上邨定下邨，都一定唔會揀錯！」。

有男網民去年獲派牛頭角上邨單位，因嫌唔方便想放棄，惟經多重考慮決定接受單位。居住一段時間後發覺生活設施應有盡有，故稱「幾好住，好感恩！」。（《香港愛情故事》劇照）

（FB「香港公營房屋討論區」群組）