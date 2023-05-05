好人好事丨街頭拾獲萬元支票　屯門友直接代入票：勿慌　網民咁講

路不拾遺是美德，但如何處理拾獲的失物也是一大學問。有屯門街坊日前在區內拾獲1張銀碼為1萬元的劃線支票，查看後發現支票背面寫上了收款人戶口號碼，擔心對方發現遺失巨額支票會非常徬徨，決定直接代為入票。好人好事引來網民讚好，不過有人則提醒，樓主擅自代入票的行為或有風險，建議下次遇上同樣情況，可選擇將支票交予銀行，代為聯絡發票人或收款人。



有屯門街坊日前在區內拾獲1張銀碼為1萬元的劃線支票，查看後發現支票背面寫上了收款人戶口號碼，擔心對方發現遺失巨額支票會非常徬徨，決定直接代為入票。（fb「真.屯門友」圖片）

該名女網民日前於facebook群組發文，稱在屯門區內拾獲1張金額為1萬元正支票。她查看後發現支票已劃線，代表該支票只能存入收款人的銀行戶口，不能直接兌換成現金，而且背面亦寫有收款人的戶口號碼等資料。樓主擔心遺失萬元支票的人感到徬徨，加上支票上附有足夠資料，因而決定代失主入票，並特意發文交代，勸失主：「勿慌！」

帖文引來網民討論，不少人稱讚樓主的好人好事，「做好人做到底」、「月頭公司票，似係出糧，我覺得你做得啱」、「遇到個真係好人呀」、「你非常好人，好彩俾你執到，如果唔係佢可能冇糧出」、「唔知做法有無對錯，但一定係好人好事」。

不過亦有網民指出，樓主代為入票的做法或有風險，建議下次遇上同樣情況，應將支票交予銀行處理，「你用佢張支票去入銀行，用張支票，會唔會係盜竊？仲有可能物主未必想兌張支票，又或者啲錢可能有問題，咁你咪洗黑錢？」、「如果買賣收訂，佢唔想收但入咗可能都會有麻煩。最好係將失票交銀行，由銀行問返當事人入唔入張票」、「其實最好係交返去銀行，如果啲錢途徑唔乾淨，就會有風險」。

樓主查看後發現支票已劃線，而且背面亦寫有收款人的戶口號碼等資料，才決定代失主入票。（fb「真.屯門友」圖片）

樓主其後回應，稱明白網民疑慮，並交代選擇代失主入票原因，「其實真係冇諗咁多，因為自己都試過大頭蝦跌咗出糧票，好煩。會幫佢入最主要後面真係寫咗戶口號碼，正常如果張票未交到票主都唔會有嘢，所以就簡單直接咁入咗去。如果要經公司或銀行，一定要更多時間或者產生額外費用，錢先到手，唔知佢有幾等錢用，所以只好直接入」。

根據帖文中支票所屬的中國銀行網頁資料，如客戶發現遺失已簽名支票、空白支票或支票簿，應盡快報失，以便在支票被提交兌現之前停止付款；一旦客戶遺失或懷疑其銀行資料包括密碼及支票或已被盜竊，應立即致電客戶服務熱線尋求協助及立即更改密碼，以減低潛在損失。