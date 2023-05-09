姓「朱」爸幫女兒改名　竟取這2字超尷尬　女兒崩潰：被笑了20年…

【BB改名】幫子女改名是高深學問，更隨時抱怨終身。有內地90後朱姓女生於網上發文表示，其父母幫她改名取了2個字，結果令她尷尬至今，「這個名字被笑了二十年」。

網民看後熱議紛紛，有人認為若不滿意應該改名，「姓朱的永遠都會被起『豬』的外號，無論叫啥」、「改名吧，現在麻煩一些總比要伴隨一輩子好」；也有人認為「朱」姓好聽，「我認識一個朋友叫朱顏，感覺這個蠻好聽，也是詩句裏的」。



幫子女改名是高深學問。（示意圖／gettyimages）

該內地女生於小紅書發文講述改名「慘痛」經歷，指自己姓「朱」，父母卻替她取了「會菲」2字，組合起來就是「朱會菲（豬會飛）」，讓她相當尷尬，無奈感嘆，「這個名字被笑了二十年」。

她並上載了身份證明文件，證明自己的確叫「朱會菲」，未有說謊。

該內地女生指自己姓「朱」，父母卻替她取了「會菲」2字，組合起來就是「朱會菲（豬會飛）」，讓她相當尷尬。（小紅書）

帖文引來網民熱議，有人認為「姓朱的永遠都會被起『豬』的外號，無論叫啥」、「改名吧，現在麻煩一些總比要伴隨一輩子好」。也有網民分享類似改名有趣事例，「我弟叫朱校峰（豬笑瘋）」、「朱妲嫦（豬大腸）」、「朱飛翔」、「不叫二醒（朱二醒）你爸媽已經很對得起你了」。

不過也有網民認為毋須理會他人目光，「那是別人的問題，朱這個姓氏好聽」、「我認識一個朋友叫朱顏，感覺這個蠻好聽，也是詩句裏的」。