有驚無險！澳婦叢林失蹤5天　靠「送給媽媽的禮物」保命終獲救

澳洲1名女子在駕車前與母親見面途中，誤闖入掘頭路，車子更陷入泥濘中動彈不得，加上手機覆蓋不到，唯有留在車內等救援，其間她只靠食珍寶珠及零食充飢，卻沒有帶水，幸好後來記起帶了一瓶酒送給母親，於是靠這些東西維持生命，5天後終獲救，身體只有輕微脫水情況，並無大礙。



綜合外媒報道，涉事女子為48歲莉蓮（Lillian），她在上月30日駕車經過維多利亞高地一帶偏僻叢林，誤闖開進了一條掘頭路，車子更陷入泥濘中動彈不得，加上當地手機覆蓋不到，未能用電話求救。

莉蓮由於身體狀態不佳，她決定留在原地等待救援。而她的車內只有零食，並沒有帶水。其間她靠這些零食和一些珍寶珠充飢，以及一瓶酒來維持生命所需。

警方指莉蓮的家人在她失蹤後已立刻報警，警方派出搜救隊在她的住所附近展開大規模搜索，終於在5天後發現莉蓮的蹤影，從直昇機看到她向着搜索人員揮手，當時她距離最近的市鎮有60公里。

警方指莉蓮原本並沒有出遠門打算，因此車上只有一些零食，而那瓶酒是送給媽媽的禮物，沒料到成了她的救命草。事後莉蓮被送院檢驗，只有些脫水現象，身體並無大礙。目前她正在醫院接受治療，仍在觀察中。