離譜！護士只顧傾電話　仲因1事關掉病人監察器　累85歲翁失救亡

護士偷懶隨時危及性命！澳洲1名女護士在工作期間，偷懶與家人視像聊天，其間嫌病人的生理指數監視器發出的聲響太嘈，竟關掉儀器的響鬧，隨後該85歲病人心跳過慢，但因其他護士沒有聽到響起警報而錯過救治黃金時間，白白喪失一條人命，調查後再發現她在當值的10小時內，只巡查過病人情況1次，女護士早前被裁定嚴重失職。



女護士迪松嫌病人的生理指數監察器發出的聲響太嘈，竟然直接關掉儀口器的響鬧，最後導致1名病人失救死亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，女護士迪松（Geraldine Lumbo Dizon）事發時在澳洲雪梨的尼皮恩私立醫院（Nepean Private Hospital）任職，2019年7月29日，正是她夜班當值，但她在接到來自菲律賓的家人來電，只顧與家人視像通話，完全疏忽職守，傾了長達66分鐘電話。

迪松與家人視像期間，她嫌病人的生理指數監察器發出的聲響太嘈，竟然直接關掉儀器響鬧。該病人85歲，本身患有腎衰竭及心臟衰竭，須要時時刻刻以監察器觀察生理情況。

至當日早上該病人開始心跳轉慢，陷入危險，但因他的監察器警報被關掉，其他醫生及護士沒有聽到警報響起，難以察覺他已陷入危急情況，直至早班護士巡房，見病人情況惡劣，才發現他的監察器被人關了警報而揭發事件。

死者的監察器曾出現心跳過慢的情況，但因沒有響起警報而無人救援。（GettyImages）

根據調查結果顯示，死者的監察器在7月30日上午7時7分曾出現心跳過慢數據，但是因為警報器被關掉而沒有發出異常聲響，令他最後經搶救仍不治身亡。

迪松事後辯稱，因為其他病人向她反映監視器聲響令他們以為是門鐘聲，覺得太吵要求她關掉，她才會這樣做，但法官不相信她的說法，並指她在當值的10小時內，只巡查過病人情況1次，最後裁定她專業失德罪成。

迪松自1997年在菲律賓取得護士資格，後來到2006年成為澳洲註冊護士，而事件發生後她已被停牌。