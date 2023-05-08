坐高鐵被摑還擊　女子拒絕和解竟被罰款$XXX　網民：不算自衛嗎？

四川成都近日發生高鐵乘客爭執事件，1名女子不滿坐後面小孩狂踢她的椅背，轉身喝停孩子，孩子母親卻反指女子不應罵孩子，並摑了她一巴掌，女子不甘受辱出手還擊，衝突愈變激烈，有其他乘客介入調停。兩名女子最後被帶到警局，被認為是互毆，各被罰款。事發影片在網上瘋傳，不少網民替被摑女子不值：「不算正當防衛嗎？」



1名女子不滿坐後面小孩狂踢她的椅背，轉身喝停孩子，孩子母親卻反指女子不應罵孩子，並摑了她一巴掌，女子不甘受辱出手還擊，最終因她不肯和解而同樣被罰。（網上圖片）

綜合內媒報道，被摑女子5月2日獨自乘坐高鐵，在她後方有2大3小，其間孩子不斷玩遊戲及持續狂踢她的椅背，她不勝其煩氣得轉頭喝止孩子。

孩子母親突然回話「他只是個孩子」，認為女子不該這樣責罵孩子，雙方繼而發生口角，當衝突愈演愈烈之際，孩子母親伸手摑了女子一巴掌，女子冷不防受襲擊，也立即出手還擊，情況近乎失控，在旁乘客亦加入調停，雙方才肯停止。

事後2人同被帶到派出所，警方認為兩人行為構成互毆，而孩子爸媽提出與女子和解的提議，不過女子堅決表示，自己會接受處罰，但是絕對不和解。因此女子被罰了200人民幣（約226港元）罰單，而孩子母親則被罰500元人民幣（約567港元）。

事發影片在網上瘋傳，女子挨罰情況引起網民議論紛紛，不少網友對此感到不滿，「被打了反擊一下情有可原」、「這樣也叫互毆的話，那以後被打了是不是也不能還手？」、「阻止對方繼續侵害自己，怎麼就不算正當防衛了？被搧了巴掌，怎麼確認對方不會繼續傷害，反抗難道不是保護自己最好的方式嗎？想不通」。