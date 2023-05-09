回鄉探親全家染甲型流感　內地男來港睇醫生呻貴：花近4000元！

內地和本港正處於流感季節，有內地男子於網上發文表示，早前一家回鄉探親，他與孩子不幸感染甲型流感，來港後去了中文大學醫院看病，做病毒測試和買處方藥特敏福，共花了近4000港元，高昂的價格令他大呼：「在香港，沒個醫療保險真是隨時要破產的節奏。」



有內地男子於網上發文大呻，在香港中文大學醫院看病花了近4000港元，形容是「嚇人的價格」。（小紅書圖片）

該男子於小紅書以「在香港花了4000港幣，治了個甲流」為題發文表示，一家人在清明節和復活節假期回到山東老家探親，在村裏探望老人時，很多人都在咳嗽，隨後他被傳染，不過症狀很輕微，沒發燒，只是鼻涕多和渾身勞累。孩子在他之後發病，病情非常嚴重，一直反復高燒，他直言「我跑藥房跑了近十次，也沒什麼效果」。

男子續說，孩子因生病沒法上學，一家堅持着去香港中文大學醫院看病，先拿了些化痰、通鼻和緩解頭痛的必理痛之類的感冒藥。醫生還要他們一家做一個病毒測試，男子大呼「這個測試就2600多港幣，嚇人的價格，只能硬着頭皮做了，下午得知結果的確是感染了甲流」。他說，上午拿的藥，加下午再去醫院花了450港元拿的著名處方藥特敏福，總共花了近4000港元，嘆道「在香港，沒個醫療保險真是隨時要破產的節奏」。男子表示，幸好孩子吃藥後已康復，但無奈是媽媽也開始發病，有咳嗽和打噴嚏徵狀。

男子大呼：「在香港，沒個醫療保險真是隨時要破產的節奏。」（小紅書圖片）

帖文引起熱議，有內地網民留言分享在香港私家醫院看病，價格的確高昂，「我小孩也是在養和驗了三千多，加上藥四千了，沒住院也沒得報銷」。

有網民指出樓主其實可以去普通私家門診和公立醫院看病，價錢比去看私家醫院便宜一大截，「我兒子甲流在公立醫院住院兩天＋治療一共才120，特敏福開了五天的量，住院費120＋急診費120」、「其實流感可以普通私家門診看，這樣便宜點，就算有保險，通常不住院也沒得賠」、「醫院當然很貴，推薦旺角中心看醫生，很多醫生和化驗所都在同一幢樓。我的小朋友到旺角中心私家診所，兒科醫生收費$600，同一幢樓化驗所測試收費$6xx，測試結果中了甲流，到醫生那拿特敏福$300」。