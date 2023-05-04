爭拗路線、行李費　內地女徒手扯爛的士車牌　僅賠$XXX了事惹爭議

【五一黃金周／香港旅遊／的士】乘的士爭議常有，但竟然有人扯爛的士車牌？有內地女於網上分享近日來港乘的士經歷，指與司機因行走西隧紅隧及行李費問題發生爭論，下車後她打算自己開車尾箱拿行李，沒想到一扯就把的士車牌扯爛，當刻「人傻了」，最終她向司機賠償100元了事。

帖文引來網民熱議，有人笑言「妳手勁兒倒是挺大…」、「還第一次見把車牌撕爛的人，服了」。也有大批網民批評樓主「太橫蠻無理」，不可能不知道要付行李費，又認為只賠100元是太少，「誤工費呢？租車一天費用很高的」。樓主事後回應，「現在知道行李費了，不要評論行李費的事情了。我也賠錢了，不要說我了謝謝」。



乘的士爭議常有，但竟然有人扯爛的士車牌？（資料圖片）

該名自稱曾於香港讀書半年的內地女，周二（5月2日）於小紅書以「大無語事件 | 我把香港的士司機車牌掰爛了」為題發文，講述這次離奇事件。她表示，當日上的士後，司機說「過海要走西隧（西區海底隧道）」，她即時拒絕並要求取道「紅磡海底隧道」，指司機聞言一直碎碎念埋怨，「他（司機）說堵車一直blabla，我就很無語，我說我打的Uber，那你不想過海你就不要接啊」。

該內地女於小紅書講述今次離奇事件。（小紅書）

除了過海路線問題，雙方就行李費亦有爭議。樓主指，司機向她提及行李費問題，「他（司機）說妳（樓主）行李費也沒給，我說剛才就讓你幫了我一下，之後我自己拿吧」，直言「我真的很煩這種，你好好說我都可以商量的」。

樓主憶述，她下車後自己開的士車尾箱拿行李，沒想到竟一手扯爛了的士車牌，「本來他的車牌就要壞要壞的。我一扯，人傻了……我想打開車門隨手去拉的」。她自言當時未有「跑路」，而是問司機要賠多少，最終雙方協議賠償100元了事。

樓主不時在小紅書分享旅遊照片。（小紅書）

事件引來網民熱議，有人笑言「妳手勁兒倒是挺大…」、「還第一次見把車牌撕爛的人，服了」、「千萬不要得罪樓主…」、「好彩妳沒有跑路，這是刑事毀壞」。

也有大批網民批評樓主「太橫蠻無理」，認為樓主曾在香港居住，不可能不知道乘的士要收李行費，又認為只賠償100元是太少，「香港坐計程車如果有行李是一定會收行李費的，妳不會不知道吧？」、「誤工費呢？租車一天費用很高的」、「100塊印一塊車牌不可能吧」、「什麼都不用說，沒車牌不能行走，司機兩天要吃西北風」、「車牌不貴，今天不能接單貴」。

亦有網民認為樓主只是無心之失，不應苛責，「人家主動賠付了車牌的費用，怎麼可能是你們說的故意？」、「本來的爭執雙方也不是有心之過，立場和視角不同而已；掰斷車牌按照司機的意願已經賠償了，雙方和解即可」。

樓主扯爛的士車牌引來網民熱議。（小紅書）

面對網民批評，樓主留言回應，「天啊別說我了行了嗎。現在知道行李費了，不要評論行李費的事情了。我在香港讀過書，待過半年，我自己知道出行。今天就很巧合的事情我發了下，我也賠錢了。不要說我了謝謝」。