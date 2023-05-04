港鐵北角站內踩大便　內地女訴苦被小紅書指違規　上訴後續更崩潰

【五一黃金周／港鐵／香港旅遊】五一黃金周不少內地旅客來港遊玩，但有內地女於小紅書發文訴說不快經歷，指她日前在港鐵北角站內踩到了「一大坨大便」，更「差點滑倒」，感嘆「本來是很重要很開心的一天，我和我男票（男朋友）趕去拿我們的鑽戒」。然而小紅書之後指該帖文內容封鎖，樓主嘗試申訴，結果卻令她更崩潰，「小紅書的系統無語了」。



有內地女於小紅書發文訴說不快經歷，指她日前在港鐵北角站內踩到了「一大坨大便」，更「差點滑倒」。（小紅書）

該內地女日前於小紅書以「HK地鐵有大便啊！人生一大奇遇」為題發文，驚訝表示她竟然在港鐵北角站內踩到了「一大坨大便」，直呼「我的天啦嚕喂，差點滑倒的，一整個鞋底全部嵌着」，又感嘆因此事破壞了一天的心情，「最重要的是，本來是很重要很開心的一天，我和我男票趕去拿我們的鑽戒」。

樓主強調，她不知道大便來源，「不知是哪裏人拉的，香港人或者大陸人或者是外國人，大人還是小孩/生病還是失禁」，強調自己只是「發發牢騷記錄奇遇」，呼籲評論區的網友們「不要再地域攻擊大陸人了」。

然而該帖文於周三（5月3日）就被小紅書封鎖，指「可能包含違規內容」。樓主之後嘗試把標題中的大便圖案改成「baba」，卻仍然被指違規未有解封，於是她嘗試申訴指「筆記違規審核錯誤」，卻沒有效果，顯示「妳已申訴過該內容，請稍後再試」。

樓主無奈感嘆「小紅書的系統無語了」，「一直提醒我違規，還不讓申訴，又告訴我搞錯了已恢復，最後筆記還是違規狀態，無語了」。