司機超速被影快相！愛犬完美掩護免繳罰款　警方極無奈：他很幸運

別人家的狗，總是不會讓人失望？較早前德國有飼主駕駛時載着愛犬外出，卻因超速而被警方的偵速攝影機記錄畫面，當警方翻查照片時，卻看到狗狗的頭部剛好遮擋主人的臉部，故無法辨認駕駛者身份，亦未能追究其超速責任。

事件惹來網民大讚狗狗可愛，並笑稱牠是個好孩子，為主人省卻繳交罰款費用；惟有人關注該司機罔顧其他道路使用者和寵物安全，斥其行為自私。



德國有飼主載同愛犬外出時，因超速被偵速攝影機拍下晝面，但警方翻查照片卻只看到狗狗頭部，剛好遮擋主人臉部，無法辨認駕駛者身份，獲網民笑言「好孩子」。（網上圖片）

外媒報道，德國警方上月在當地多處設置偵速攝影機，以打擊超速行駛。不過在萊茵巴赫（Rheinbach）就有車輛在時速限於50公里區域，以時速61公里行駛，超速將近11公里，而超速照片所拍到，駕駛者竟然是隻狗，更疑似閉着眼行駛。當然這只是角度而導致的錯覺，駕駛者應該是牠的主人，不過狗狗剛好坐在副駕駛座，而被偵速攝影機拍下瞬間，牠又剛好將頭靠向主人，完美遮擋主人臉部，以致警察無法確認駕駛人身份，亦未能追究責任罰款。

警方發言人羅特（Simon Rott）雖然無奈，但直言這位司機很幸運，「若拍到駕駛者的臉，他將被罰款50歐元（約431港元）」。不過他亦強調，若然稍後確定駕駛者身份，除了罰款50歐元外，還有可能因為「故意遮擋臉部而躲避偵速攝影機」以及「車輛行駛時未有將動物固定」等問題而加重罰款。

對於該司機僥幸逃過罰款，網民笑言根本是「英勇護主事迹」、「幫主人省了一筆錢」，有人更表示要跟隨，「從今以後開車，都要帶着狗」。不過有留言覺得他既然無法保證安全駕駛，就不應帶同寵物外出。

其實類似事件於2019年亦曾在德國發生，當時偵速攝影機拍到一張無法確認駕駛者的照片，原因竟是因為一隻鳥，在攝影機按下快門時，牠剛巧飛過車輛前的擋風玻璃，完美遮蓋駕駛人的臉，讓駕駛人能逃過罰款。

（綜合）