幫到手！大樹完美遮擋偵速攝影機　網民讚「優質綠化」：天天澆水

路上偵速攝影機的原意是阻嚇司機超速駕駛，但台灣有途人早前就發現某處路邊有1台偵速攝影機，幾乎被茂盛的大樹完全遮擋，鏡頭樹葉「遮好遮滿」，不禁笑言簡直是「優質城市綠化」。偵速攝影機完美融入大樹中的一幕引來大批網民爆笑，並紛紛笑指要保護該棵功德無量的大樹，每天為它澆水，直呼「這樹要列入世界保護遺產，不得受到傷害」。



台灣有網民發文，指路上一偵速攝影機被茂盛大樹完全擋住鏡頭，若不仔細看根本不會發現。（FB爆料公社圖片）

台灣有網民發文，指路上一偵速攝影機被茂盛大樹完全擋住鏡頭，若不仔細看根本不會發現。（FB爆料公社圖片）

發現該偵速攝影機的網民facebook專頁「爆料公社」分享照片，顯示當地某處路邊長着非常茂盛的大樹，偵速攝影機身處其中，黑黃相間的柱子相當顯眼，但黃色的鏡頭部分卻被樹葉完全擋住，若然不仔細看，根本不會發現頂部的攝影機。即使路上有駕駛者超速，相信偵速攝影機的鏡頭也無法偵察和拍攝得到，故讓樓主笑稱該範圍的大樹是「優質城市綠化」。

帖文惹來網民熱烈討論，不少人都笑言要保護這棵樹木，甚至把它列入世界保護遺產，「這樹要列入世界保護遺產，不得受到傷害」、「功德樹，積德無數」、「護樹聯盟堅決保護這棵樹」、「空氣已經很差，樹真的不要砍」、「好樹一生平安，沒有蟲沒有鳥拉屎」、「這在哪？我要天天幫他澆水」、「這個綠化我就非常支持」、「前人種樹，後人超速」、「老司機種的」。

有人則擔憂帖文會被相關部門發現，繼而失去「福利」，「照片一旦公開，福利就變少」、「原本不上鏡不會被注意，看來明天就被修了」、「怎麼把它給爆出來了，這樣政府可能會去修剪樹木」；亦有人稱該攝影機或早已失效，只因阻嚇之用而被留下，「這種基本都是假的，本來就只是警示用而已」、「這種是不會拍的，已經退役了，阻嚇用的而已」。