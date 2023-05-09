美心港男大戰洋漢影片瘋傳！粗口互兇fxxking pig　職員1舉動獲讚

上水站美心快餐店發生食客互罵事件，一名港男與外國男子及其他食客激烈爭吵，其間更「手指指」互相裝兇作勢，雙方中英文粗口橫飛。港男更對準外國男直指「you're white fxxking pig！」、「go back your fxxking country」，而現場美心職員「姐姐」只好不斷勸交，又阻止港男「手指指」，最終雙方回歸平靜，繼續坐下食飯。

「港男爆粗大戰外國男」影片事後瘋傳，有網民看片後斥責港男「丟架」、「失禮死人」，也有網民表示單憑影片未能得知事件因由，難分對錯。另有不少網民大讚「姐姐」臨危不亂，「平亂」成功。



上水站美心快餐店發生食客互罵事件。（影片截圖）

「港男爆粗大戰外國男」影片長1分36秒，上載片段的網民指，事發本周二（5月8日）下午1時許，上水站美心快餐店內有港男與外國男子及其他食客互罵爭吵。

從影片見到，戴鴨嘴帽、穿白色長袖衫的港男，正指罵一名白髮外國男，期間英文粗口盡出，大罵對方「axxhole」、「you're white fxxking pig！」、「go back your fxxking country」、「fxxk off」。美心「姐姐」見狀即時勸交，打算帶走外國男，惟港男又與鄰枱男子互鬧「你又做乜X嘢啊？」，對話間提到「bully（欺淩）」字眼，未知起因是否與有人被欺淩相關。

「港男爆粗大戰外國男」過程逐格睇▼▼▼

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港男與鄰枱男子「舌戰」時，白髮外國男又返回「對罵」現場。雙方愈吵愈烈，不過美心「姐姐」未有放棄，使出「洪荒之力」勸架，分隔雙方並示意換座位。最終雙方紛爭稍稍平息，返回座位繼續用餐。

不少網民大讚「姐姐」臨危不亂，「平亂」成功。（影片截圖）

影片引來網民熱議，不少人斥責港男「丟架」、「失禮死人」、「白色衫呢個男仔，仲覺得自己好威咁樣，真係丟架，其實就係不知所謂，喺公眾地方喧嘩，仲叫個外國人返去佢嘅國家， 當正自己大晒喺香港」。也有網民表示單看片段，未能得知事件因由，難分對錯，「冇頭冇尾唔識判斷對錯」、「唔知做乜，太亂」。另有不少網民大讚「姐姐」臨危不亂，「平亂」成功，「姐姐做得好」。

根據《公安條例》第17B條「公眾地方內擾亂秩序行為」，在公眾地方作出擾亂秩序行為，或使用、派發或展示恐嚇性、辱罵性或侮辱性言詞，意圖激使他人破壞社會安寧，或其上述行為相當可能會導致社會安寧破壞，一經定罪，可處罰款5,000元及監禁12個月。