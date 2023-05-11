男子花37萬買二手平治　用2年發現賣唔出揭真相　1關鍵獲賠111萬

買二手車最後竟意外收穫三倍賠償！湖南有男子2020年以32.8萬人民幣（下同，約37萬港元）價錢買入二手平治房車，駕駛2年來未生事故但經常要維修，轉賣時才被車行告知是「無法收購」的車，該車出過多次事故，是嚴重「泡水車」；他向保險公司查詢，才發現該平治過去曾獲批45.8萬（約51.8萬港元）保險賠償並報廢。事主氣得提告，法院判車商「退一賠三」，退回車款之餘另外賠98.4萬（約111萬港元），車商不服上訴，惟二審法官批評車商是有意隱瞞平治真實情況，有欺詐行為，維持原判。



內地男3年購入二手平治，使用2年才發現是一輛已報廢的車。（示意圖／平治圖片）

內媒報道，5月7日常德法院1份判決書引起關注，有男子買二手平治後索賠，金額足夠買新平治，二手車商被揶揄「賠了夫人又折兵」。事發於2020年12月，益陽人黃先生從常德市二手車商周某、張某手中購買二手平治房車，要價32.8萬（約37萬港元）。當時車商在合同中保證該車「無大事故、無水泡、無火燒」。

黃先生駕駛2年來平治故障不斷，無發生事故維修費仍要逾2.3萬元（約2.6萬港元）。至2022年4月，他想將平治變賣換車，此時被車行告知「無法收購」，原來該車出過多次事故，向二手車商索償但無法達成共識。經保險公司核實後，揭發該平治是嚴重「泡水車」，曾被積水長時間浸過，過去曾獲批出45.8萬（約51.8萬港元）保險賠償。

內媒形容事主獲「三賠」後，金額足夠他買新的平治。（示意圖／平治圖片）

同年6月，黃先生在當地消保會建議下提告，要求法院頒令撤銷當年的《二手汽車買賣合同》，獲退還32.8萬元（約37萬港元）車款，另外再三倍賠償98.4萬元（約111萬港元）。

法院調查發現，該平治在2020年5月23日因為遇上暴雨，車輛被浸至車窗一半，屬「嚴重水泡車」。當時獲批的保險賠償金有兩筆，分別於2020年8月20日及12月30日批出，各賠42.8萬（約48.4萬港元）及3萬（約3.4萬港元），平治當時已報廢，由拍賣公司拍賣，以15.3萬（約17.3萬港元）成交。

據規定，賣車的張某等人應在出售前檢查，並有義務向買家披露所有資訊。考慮《消費者權益保護法》及《民法典》，法官認為原車主沒有責任，但車商行為構成欺詐。《消費者權益保護法》規定，如經營者提供商品時有欺詐行為，要按消費者要求增加賠償其所受損失，金額為消費者購買商品費用的三倍，故車商要向黃先生「退一賠三」，退還折舊眨值的車款25.9萬元人民幣（約29.3萬港元），並賠三倍車款。

二審法官認為二手車商有欺詐情況，未有如實透露該平治的資訊，駁回上訴。（示意圖／資料圖片）

張某等人不服上訴，但二審法院認為，汽車屬大宗商品專業性強，普通消費者在交易中處於不對稱的弱勢，賣方仍隱瞞該車輛真實情況，實際上該車已因泡水已達到完全損毀，故被告的確存在欺詐行為。最終常德中級人民法院判決，駁回上訴維持原判。

（綜合）