車CAM直擊｜平治雙白線前硬Cut彈出彈入　遭的士「夾擊」下場慘

狹路相逢無人勝？日前網上流傳1段約11秒「車Cam（行車記錄器）」短片，有平治私家車途經柯士甸道時欲在雙白線前右切爬頭，但一切線就因左方有的士即時急停，本來已經收慢的右側的士則收掣不及撞上平治車尾。短片被分享到網上後，有網民批評私家車司機亂切線，「左cut右cut好黑人憎」，也有人認為的士司機刻意撞尾，也要負責，「唔順氣硬撞」。



網上流傳有私家車途經柯士甸道時欲在雙白線前右切爬頭，但剛切線就急停，本來已經收慢的右側的士突然起動撞上私家車車尾。（Youtube「車CAM特警」影片截圖）

涉事影片日前被上載至YouTube「車CAM特警」頻道，標題為「Benz彈出彈入被的士撞尾」，片段約長11秒，顯示時間為昨日（29日）早上10點半左右，地點為尖沙咀柯士甸道。據影片資訊中片主所言，該輛黑色平治在快到雙白線前才切線爬頭，「之後又想抽埋前面架的士，抽咗出去又剎停架車，係咪真係咁趕？最後就俾後面架的士撞埋」。

片段可見，黑色平治突然切出右線，令右線駛至的的士要讓車身微微轉右收掣減慢。之後黑色平治切線入到一半，又似乎突然想返回原本線路，惟左方有的士行駛，黑色平治唯有在雙白線前急停，結果右線的士起動後收掣不及，撞到平治車身右後方車身。

片段被分享到網上後引起網民熱議，對於誰負責任網民各有意見。有人認為平治車主有責任，「佢條線綠燈應該直去但突然急停，話佢想轉線又無打燈」、「正線車收唔切撞向過線車，過線車賠晒」；有人就認為的士司機有責任，「似條氣唔順，硬撞，唔理輸贏，撞咗先算」、「架的士收到差唔多停定晒再畀油撞上去」。