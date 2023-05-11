無品！阿嬸巴士進食　吐殘渣包紙巾隨手掉　被斥無公德心反應更狂

這麼缺德的行為，真是要不得！日前有巴士乘客發文，指乘車時遇着中年婦人沿途一直吃麵包，吃完後竟然將口中吐出的殘餘物包裹在紙巾，然後隨手丟到地上。樓主看不過眼便喝斥對方「無公德心」，惟對方不覺有錯，更用凌厲眼神反瞪樓主，令她大感不滿，決定於網上公審。大批網民都怒斥該婦女行為「無品」，亦有人大讚樓主敢言和見義勇為，「就係呢啲人周圍傳播病毒」。



有乘客乘搭巴士時，遇見有中年婦女沿途一直吃麵包，更將口中吐出的殘餘物包裹在紙巾，便隨手丟到地上，看不過眼其無公德心行為，故公審到網上。（「屯門公路塞車關注組」圖片）

該女乘客在Facebook群組發帖並附上1張圖片，指圖中女子乘搭九巴由荃灣開往屯門方向的59M線，沿途一直吃麵包，原本都不打算開口阻止，覺得「都算啦幾廿歲」，不料女子吃完麵包後，竟然將口中吐出的殘餘物包裹在紙巾上，便隨手丟到地上。樓主看不過眼便大聲喝斥「無公德心！有無搞錯」，但對方即用凌厲眼神望向樓主，亦拒絕拾回垃圾，要待樓主第二次大聲訓斥，女子才不得已地撿起垃圾。

對於女子的缺德行為，網民也直斥「無品」，「幾廿歲都唔自律」、「食還食，唔好整污糟周圍得唔得，下個仲要坐㗎」、「食嘢都算，仲要拋垃圾」、「就係呢啲人周圍傳播病毒」。亦有人呼籲乘客盡量保持巴士車廂衛生，「其實掃巴士啲姐姐好辛苦，一日掃好多架，尊重下人哋嘅工作啦」。

根據香港法例，任何人士在公眾地方亂拋垃圾，都會被定額罰款1,500元。而政府較早前亦通過修訂《定額罰款條例》，預料在本年度第四季開始實施，屆時將會調高罰款至3,000元，望更有效打擊亂拋垃圾的行為。

（綜合）