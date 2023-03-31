好大怨氣！餐廳男廁貼滿粗口大字報　籲如廁要有公德：唔好射出界

出門在外人有三急，少不免要使用公廁，惟往往推開廁所門，總見到震撼的骯髒畫面。有港男近日於網上分享一張照片，有餐廳於男廁門口貼滿大字報，嚴正提醒借用男廁的食客要有公德心，除了勿將尿液濺出馬桶外、如廁後要沖廁洗手，亦不能在廁格內吸煙。餐廳還於字句間加入粗口，令網民直言「從字裏行間feel到嗰股怒氣」、「寫到咁，應該洗嗰個洗到X街」。



有餐廳於男廁門口貼滿大字報，嚴正提醒借用男廁的食客如廁要有公德心。（fb群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

該港男於fb群組「筲箕灣西灣河關注組」發文貼出照片，可見一間餐廳的男廁門口除貼了由食安中心設計的「記得洗手！」貼紙外，還貼上7張手寫告示，分別寫上「咁大個人，畀啲公德心，唔好要人教你點屙尿」、「其他樓層及客人注意！記住沖廁及洗手」、「俾我哋發現你唔沖廁同洗手，實X到你X街！」、「如廁後請沖水，記得洗手！面斥不雅」、「抽氣扇壞！唔好喺到食煙！後樓梯食！」、「行前一小步，文明一大步，唔好X射出界！唔好踎喺度屙屎！」、「順手鎖門」。

7張大字報句句有骨，加入粗口更顯怒氣，讓網民深表同情，批評無公德心的如廁者，「無公德心的人，搞到烏煙瘴氣，乞人憎！」、「好多人也好自私！好多係年長嘅人！而喺室內處所食煙係違法！」，有網民則呼籲用家自律，「香港人最緊要有公德心」。

有網民擔心有意弄髒廁所的人看到大字報，會更故意「搞破壞」，「雖然咁講係衰啲，不過，如果我係立心要搞破壞，見到你貼啲咁嘅嘢，係會玩多幾錢重，有咩好玩得過有反應嘅玩具呢？」。