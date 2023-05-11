恐怖虐童！3歲男童遭保母夫婦凌虐亡　踢爆肝生殖器爛掉判決出爐

台灣於2020年發生3歲男童遭狠毒保母夫婦虐待至死慘案，行兇夫婦因男童哭鬧，以及父母延遲交保母費，便不給足夠食物予男童，讓他餓至營養不良。夫婦更狂踩男童的腹部，導致至肝臟爆裂及生殖器爛掉，最終病情惡化死亡。



涉案保母夫婦被裁定故意對兒童傷害致死罪成，經連番上訴後，法庭最終判2人入獄11年8個月及12年4個月。



保母劉庭妌原來是無牌保母，法庭考慮她坦認罪行，判處入獄11年8個月。（網上圖片）

綜合台媒報道，涉案夫婦為保母劉庭妌及其35歲丈夫張竣堯，案件源於2020年5月，3歲男童由父母帶來交給這對夫婦託管照顧，每月要交2.4萬新台幣（約6,120港元）保母費用，需24小時照顧男童，除尿布及奶粉由男童父母提供，其他食宿由保母負責。

可是，案情指同年5月至9月，保母夫婦因不滿男童父母延遲繳付保母費，也對男童不時哭鬧感到煩厭，夫婦在這段時間讓男童餓肚子，未有給他足夠食物，導致男童營養不良，2人甚至出現這些對話：「給錢才給吃，不給就繼續餓」、「你有沒有偷給他吃飯」、「餓死不關我的事」、「繼續餓吧」等說話。

其間，夫婦又多次虐打男童，用腳踢他的腹部、摑面，用衣架、玩具車及拖鞋打他，最致命的是起腳大力踩向男童的腹部多次。男童不敵身心虐待，同年9月24日病重發燒，但夫婦只餵少許水和雞湯，未有帶男童求診，翌日下午男童休克，保母致電求救，救護人員到場發現男童已死亡。驗屍揭發男童的肝臟被挫爆，而生殖器亦整個爛掉，相信是長期受虐引致如此慘況。

案件揭發後，張竣堯原來有偷竊、恐嚇、詐欺和毒品前科，而劉庭妌雖是幼兒相關學科畢業，但沒有保母執照，屬非法保母。

法院在一審依成年人故意對兒童共同犯傷害致死罪判劉女入獄12年，其丈夫則入獄12年6月；二審將夫妻刑期略減6個月，但判決被最高法院撤銷，發還再審。再審時劉女坦認罪行，但張則否認控罪，更辯稱男童是劉女照顧，他只有因男童手拿大便而打了他2下，更有給予男童雞湯、糖水食用，但法庭不信納張的證供。

法官指出，男童父母縱即有拖欠保母費，但與男童無關，2名被告不應將不滿轉嫁對男童身上，2人長期施暴凌虐導致男童身亡，令他的父母永遠無法彌補失去兒子的傷痛，考慮罪情嚴重，且至今未能獲得男童父母的原諒，但劉女認罪知悔，而張卻飾詞狡辯，遂改判劉女入獄11年8個月，張則判12年4個月。