衰！地鐵男猥褻女子被抓　下跪求饒10字曝光：別毀了我　網民狂罵

非禮別人卻反擔心受害者毀了自己？內地有女子在地鐵上被1名男乘客猥褻，多番躲避無果後，出手將對方拉下列車報警處理。而男子發現女子報警後，即時跪地道歉稱「妳別毀了我！」。此番言論令網民高呼「不能接受」，「你還不明白嗎？是你自己毀了你自己」、「除了幹出這種事的自己以外，沒有別人能『毀』你」。



劉女士於地鐵1號線上遭到1名男乘客猥褻，男子得知她報警後，即時跪地求饒稱「妳別毀了我！」。（「北京公交警方」微博影片截圖）

根據北京市公安局公共交通安全保衛分局官方微博「北京公交警方」報道，日前，北京市民劉女士於地鐵1號線上遭到1名男乘客猥褻，劉女士躲避數次，男子仍緊隨其後。當列車到達四惠東站時，隱忍多時的劉女士鼓起勇氣一把抓住男子，將他拉到月台上，隨即報警。

男子得知已報警後，即時跪地求饒，請劉女士放過自己，「我給妳道歉，妳別毀了我！」。從影片可見，劉女士與男子站到一邊對質，身旁站着1名地鐵工作人員，隨後男子突然雙手合十，跪倒在劉女士面前。最終，該名涉嫌猥褻的男子被北京公交警方依法拘留。

事件曝光後，不少網民都留言斥責該名色狼無恥，「他居然說『別毀了我』，是他自己毀了自己，膈應（即討厭、令人不舒服）了別人」、「又慫又壞」、「全是自己作的，被抓了又想利用别人的善良同情心」、「這句話意思是他並不覺得是他錯了，只是被發現了，並覺得你是惡意的」。

（「北京公交警方」微博）