狗狗都有強迫症？黑狗爬上屋頂「開大」影片震撼　1細節笑爆網民

這頭黑狗是有強迫症嗎？近日外國討論區及Twitter瘋傳影片，顯示有狗狗爬上拍片者鄰居的屋頂大便，片段中的屋頂瓦片已布滿大量曬乾的狗糞，狗狗仍細心挑好地點「開大」，一顆糞即滾落排水槽內。上傳影片者稱，該狗狗已在區內3年之久。影片瘋傳後嚇壞網民，好奇狗狗為何能爬上屋頂，又指狗糞沾水後會有異味，「想像下雨後的味道」；但有人稱見怪不怪，指鄰居平日都會這樣放狗狗如廁。惟有眼利網民發現，狗狗的大便全部都朝同一方向整齊排列，爆笑牠應該是有強迫症。



黑狗爬上屋頂大便的影片瘋傳，只見便便排列得相當整齊。（Twitter影片截圖）

包括Twitter、IG及Reddit近日瘋傳影片，指有隻狗狗在區內生活了3年多，常爬上屋頂位置大便，但具體事發時間及地點不明。影片可見，拍到有隻黑狗走上鄰居屋頂，上面殘留大量已曬乾的狗糞，排列方式亂中有序，每陀保留一定距離，分布在其中一面瓦片屋頂之上。

狗狗挑好位置，蹲下擺出如廁動作，惟其中一陀新鮮大便竟馬上滾下去，掉落屋頂排水槽內。狗狗拉出另一陀大便後跑了一個圈，又呆在屋頂看自己的「傑作」一會兒，似乎相當「滿意」。

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片段令網民嘖嘖稱奇，好奇狗狗如何會爬上去屋頂，而主人為何容許牠在屋頂上大便，雖然部份狗糞疑已曬乾，但不少人打賭會令到屋內很臭，「想像一下你窗邊的氣味」、「想像下雨後的味道」、「有陽光烘烤後的味道」。細心網民發現，狗狗的大便全部朝同一方向，似有強迫症一樣，像挑了該處來曬糞便，「這隻狗似乎在欣賞牠的藝術品」。

未料竟有網民見怪不怪，指部份狗主不放狗時，可能會開窗讓狗狗到屋頂解決，有留言分享媽媽的鄰居都是這樣做，容許狗狗上屋頂大便，「他們會每周一次把陽台上的狗糞掃下來」。甚至有網民到公寓工作時，發現有單位容許狗狗在後門走廊大小二便，「那裏就像有100陀糞便，天呀老兄，令人窒息」。惟也有人推測這不是該戶人家的狗。

（綜合）