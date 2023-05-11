周杰倫演唱會｜騙徒扮放平飛呃訂金　港女拒上當竟被鬧：走啦乞兒

周杰倫本月在中環海濱舉行共7場《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023》，門票遭黃牛黨炒高至數萬元，引起歌迷關注。有網民近日發文，指在社交平台看到有人轉讓周杰倫演唱會門票，遂查問價錢及詳情，獲賣家要求先轉帳500元訂金用作「留飛」。樓主覺得不妥，懷疑賣家以放售門票為名，實則企圖騙取訂金，於是拒絕要求，沒料對方即現出真面目，大罵她「走啦死乞兒」，令她深感幸運未有上當。



周杰倫本月在中環海濱舉行共7場《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023》，門票遭黃牛黨炒高至數萬元。

該名女網民於集中放售演唱會門票的facebook群組發文，直言「我諗我遇上騙子了」，同時貼出數張對話截圖，顯示險墮騙局的經歷。圖片可見，樓主向1名疑為黃牛飛賣家查詢，對方聲稱有周杰倫演唱會門票轉讓，更稱「做緊優惠」，原價為$1380、$1080及$880的門票，分別以$1500、$1150及$1000元發售，當中價格最高的門票更標明為「靚位」，亦有標明為aa行的相連或4座位門票直接以每張$2000出售。

賣家向樓主表示，由於門票以優惠價出售，故買家需要轉帳500元訂金才能確保成功留票。為了讓她放心，賣家又「出口術」，聲稱「只是$500訂」，又容許她以轉數快方式轉帳，「有問題唔會個個幾千幾千過畀我，你只500而已，所以大可放心」，同時提供電話以便聯絡交收，問她「現過訂後邊個站可取？」。

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023》每場可容納約2萬名觀眾，惟仍一票難求，不少黃牛黨及騙徒看準機會圖利。

不過樓主認為，未收票先落訂的交易方式並不安全，加上以往亦曾有被騙經驗，擔心賣家以放售門票為名，實則企圖騙取500元訂金，「我雖然貪便宜，但不會下訂」。她遂提出「我可以現在約車站交收，或經銀行下訂，之前PPS（意指以繳費靈付款）賣家失蹤了」，沒想到賣家見未能得手，竟突然變臉「現真身」，大罵樓主：「咁你走啦死乞兒，嗰少少錢都驚，你好肉酸！」

樓主見對方激動回應，即感到決定正確，雖然遭惡言相向，幸而沒有答應轉帳，「我屋企人話真慘，一早俾人鬧，好彩我哋冇上當」。她續指，當下有想過反駁疑似騙徒，最終打消了念頭，「有諗過話返佢，連$500都呃，cheap過乞丐，但口舌之爭冇意思，post群組等大家小心好過」。她又提醒一眾網民便宜莫貪，「知道佢呃人，所以提醒大家小心，$500自己食咗佢好過益騙子」。

網民看過帖文也認出涉事賣家的帳戶名稱，直指「佢出晒名係騙子」、「佢有好多Fb ac同唔同電話，自己小心，之前好似有人話已經好多人報咗警但唔知幾時拉到」、「佢係好出名嘅騙子嚟，你醒目了」。有網民則狠批「嗰少少錢都驚人走數，佢好肉酸」、「少少都貪仲乞衣啦」、「呃錢乞衣話人乞衣，咩世界？」。

早前周杰倫演唱會的主辦單位寶輝娛樂曾公開呼籲樂迷不要在坊間胡亂買票以防受騙，稱驗證回收門票時發現了各種做假方式。（fb圖片）

另有網民教路分辨可疑賣家的方法，建議購買轉讓門票時不應提前落訂，最好亦要面對面交收保障雙方，「要落訂肯定係騙子」、「喺香港呢個地方，可以低過市價出售任何物品，擺明呃錢啦」、「唔面交100%騙子」、「有現票嘅，當然面交啦」。

早前周杰倫演唱會的主辦單位寶輝娛樂曾公開呼籲樂迷不要在坊間胡亂買票以防受騙，稱驗證回收門票時發現了各種做假方式，包括以真實的平價門票改成$1380的貴價門票，直指於非官方網站購買門票具一定風險。