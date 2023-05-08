電騙新招｜戶口突收$9000　稱入錯數促歸還　醒目女1招把騙子氣哭

【電話騙案／詐騙／銀行轉賬】經電話進行的詐騙手法層出不窮，有90後內地媽媽就在網上分享「玩謝」騙子經歷，指該騙子以「銀行轉錯賬」手法試圖騙走她8,000人民幣（約9,000港元），結果詐騙不成反而被她的「神招」氣哭了，並損失了該8,000人民幣。

樓主「醒目」舉動引來網民熱議，大讚「這招高」、「幹得漂亮」；但也有人質疑真偽，「瞎扯淡」。



經電話進行的詐騙手法層出不窮。（示意圖／資料圖片）

該90後內地媽媽於小紅書以「騙子騙了我8,000塊，我只用了一招反賺8,000塊」為題發文，指自己遇到「最新騙局」，結果她「直接把騙子氣哭了」。

樓主表示，她當日收到銀行發來了短訊稱其銀行卡進賬了8,000人民幣（約9,000港元），但一問下發現並非丈夫「發工資」，也不是朋友轉賬給她，頓時感到奇怪「有點不淡定了」。後來樓主接到陌生男人電話，稱自己原本想轉錢給妻子，一不小心轉到樓主銀行卡裏，於是叫樓主把錢還給他，而樓主起初不虞有詐，「我想都沒想直接就答應了，說馬上轉給他」。

該90後內地媽媽於小紅書以「騙子騙了我8,000塊，我只用了一招反賺8,000塊」為題發文，指自己遇到「最新騙局」。（小紅書）

但樓主準備轉賬時「心裏覺得不太對勁」，遂詢問在銀行工作的表哥意見，獲告知銀行轉錯錢機率很小，因為即使打錯銀行卡號，若姓名不對也無法轉錢。樓主心知不妙，讓表哥查看那筆8,000人民詳情，「表哥說確實有8,000塊存在卡裏，但不是實時到賬，而是12個小時以後才能到賬，在這期間，他們隨時可以撒回」，令她確信遇到騙子，想讓她先轉錢，轉完再撤回轉賬「輕輕鬆鬆穩賺8,000塊錢」。

經表哥建議下，樓主決定凍結戶口該筆款項並報警，讓騙子無法撤回。過一會騙子來電，樓主明言不會轉賬後對方即「啪」一聲掛掉電話；沒過一會騙子再來電，氣勢洶洶問她為何把錢凍結，惟樓主直指除了凍結款項，她還有報警，於是騙子又掛掉電話。

結果再過一會，騙子竟然再次來電，哭着求樓主轉賬，「他哭着說行行好，我真的是轉錯了，那錢是給我孩子看病用的，求求你把錢轉給我」，樓主則反問「如果我當初信了你，那你欠我的8,000塊，你還會轉給我嗎？」，又說「我已經報警了，有事找員警說去吧」。

騙子要求樓主轉賬不果，多次掛線。（小紅書）

事件引來網民熱議，大讚樓主「醒目」，「這招高」、「幹得漂亮」、「自己能撤銷幹嘛還要別人轉回去，就是詐騙」、「用這種辦法去騙人的話，基本是失敗的，因為真的願意退給他的人不是很多」、「陌生電話我一概不接，騙子碰到我急不死你」、「本來就應該對騙子這樣，因為騙子確實是太可惡了，現在如今互聯網社會，騙子愈來愈可惡」。但也有人質疑真偽，「瞎扯淡」。