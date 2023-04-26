電騙新招｜騙徒扮客人查詢送貨　藉故約飲咖啡　1句被拆穿非港人

騙徒手法真是層出不窮！日前有網民分享友人在同一日內，居然收到多個疑似電騙短訊，手法離不開假裝「搵錯人」，覺得抱歉遂藉故提出請飲咖啡賠罪，藉以認識新朋友。樓主分享的對話截圖引來網民熱烈討論，有人爆笑回覆「咁鍾意飲咖啡，轉介畀老廉（廉政公署）」；亦有不少人分享曾遇過類似的不明短訊，當中不乏以邀做義工和求職等理由來打開話題。



有網民分享收到疑似是騙徒假裝為購買梳化的客人，欲聯絡職員查詢訂單卻「搵錯人」，表示可以請飲咖啡賠罪，並藉此認識新朋友的新騙案手法。（FB「西環變幻時」圖片）

該男網民在Facebook「西環變幻時」群組發帖，分享朋友日前遇到疑為最新的電騙手法，指友人在同一天內，分別收到假扮牙醫及裝修人員的短訊，全部對話最後都有意邀約他喝咖啡會面。

從樓主上載的圖片可見，疑似騙徒先詢問「我嚟問下前兩日訂嘅嗰套梳化𠵱家到貨未？」，樓主朋友直接回覆「你搵錯人」，但對方仍不罷休，堅稱其電話號碼是店舖職員所提供，讓他用作查詢送貨進度。

樓主友人只好請對方再向梳化公司查詢，對方才假裝輸入了錯誤的電話號碼，又感謝友人善心回覆，稱若遇他人可能已被粗言穢語「問候」，稱為表歉意願意請飲咖啡賠罪，同時當認識新朋友。

網民看過對話截圖也見怪不怪，笑言每日都收到同類短訊，理應不會輕易受騙，「咁鍾意飲咖啡，轉介畀老廉（廉政公署）」、「我有諗過會唔會有騙徒遇上騙徒嘅情況」、「講得聯繫都唔慌係港人」。亦有人覺得收到同類短訊時不應回覆，立刻封鎖便可，「呢類騙徒每日處理好多人嘅回覆，無論我哋點樣覆佢玩弄佢，佢哋唔會太上心，可能只有我哋得啖笑咁解」。

不少網民亦貼出曾遇過類似騙徒的對話截圖，對方用以打開話題的原因簡單多到難以置信，「有收過咩領養貓貓或幫個女報瑜伽班」、「我都遇到，不過係做禮服」、「我收過話做義工」、「有啲係話有工作介紹」、「仲有強積金話你有問題」、「補習、訂嘢、訂蛋糕」、「通渠」、「行山」。