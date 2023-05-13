醒目！8歲童森林迷路與家人失散　靠食1樣天然物質保命2天後獲救

美國密西根州8歲男童與家人到州立公園露營，可是在他替家人到叢林中撿柴枝時迷路，餘下一個人在叢林中度日，幸而他懂得避在木頭下，並以乾淨雪水補充水份等待救援，終在2天後獲救。



綜合外媒報道，8歲男童南特涅米（Nante Niemi）早前與家人到密歇根州國家公園（Porcupine Mountains state park），本來一家人在公園內露營，5月6日當天，一半家人去了釣魚，另一半則去撿柴枝，南特涅米走入公園的叢林中幫手撿柴枝，並獨自愈走愈遠，走到一處掘頭路才發現自己迷了路。

直至家人發現不了南特涅米，立即報警求助。搜救隊伍由150人組成，日以繼夜在公園內搜查南特涅米身影，由於該區沒有手機訊號，讓搜索更加艱難。幸運的是，經過50小時搜尋，搜救人員在距離營地約3公里地方找到南特涅米。

南特涅米被發現時正躲在木頭下方，身體狀況良好，救援人員本來要背着他返回營地，但他稱可以自行走路。其後他向救援人員透露，這兩天是靠吃乾淨的雪來補充水份，而聰明的他亦在棲息地方附近留下泥濘痕迹，希望讓別人更易找到他。警方表示，孩子現已與家人團聚，身體並無大礙。