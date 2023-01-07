自己感動系列│死黨結婚20斤1蚊銀做人情　半個月前預約　總數是…

兄弟結婚付人情要花點小巧思！湖男1名男子為祝賀好兄弟結婚，事前準備了另類人情，提早半個月到銀行預約兌換1,000元人民幣（約1,140港元）的 1元硬幣，秤一秤重達20多斤重，用紅紙包好再放入禮盒內，大婚當天大家看到都感驚訝，覺得很有意義。雖有網民大讚事主精心準備禮物有意思，但許多人認為是「自己感動系列」，更有銀行業人士批評新人到頭來又要到銀行，他們又要再數錢。



譚先生稱要提前1個月預約1蚊銀。（微博影片截圖）

內媒報道，湖南常德譚先生有好友於1月1日元旦結婚，他說與對方是好兄弟，想準備「特別禮物」，故在銀行提前半個月預約，換來1,000個1元硬幣，再貼心用紅紙包好，另外用1個方型禮盒裝好，格調十足，還特別看了下1,000枚硬幣重量有20多斤。

結婚當晚他將人情禮物拿出來時，大家見到包好的千元1蚊銀很驚訝，「感覺還是有意義的，是一份有紀念意義的禮物」。

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不過網民反應兩極，有人笑言很久沒用過硬幣，大讚事主有心思，「這是給未來小朋友坐搖搖車的錢錢」、「可能是怕兄弟婚後沒有私房錢用」、「直接收藏吧，傳子孫後代多好！」

但有網民批評事主是「你以為精心準備，不知兌換會給人造成困擾嗎？現在互聯網時代，誰用硬幣，用到什麼時候」、「自己感動系列」，而且最後也是麻煩到銀行職員，新人又要帶住硬幣到銀行存，數錢都要很長時間，「作為銀行人真瑟瑟發抖」。

（綜合）