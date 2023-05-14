孝順港女買銀包送阿爸　遭男友質疑出軌感崩潰：成日懷疑我派帽！

情侶之間保持信任是相當重要，但有網民近日大呻，指曾遭背叛的男友常感到無安全感，不斷懷疑會被「戴綠帽」。早前她欲送銀包給爸爸當生日禮物，男友即非常敏感地質問，令她大感無奈，「都唔明點解男朋友成日都懷疑我出軌」。大批網民紛紛留言為樓主解憂，認為雙方也要加倍維繫感情，「首先要佢克服到前度個陰影」。



男友就算與樓主拍拖也常感到無安全感，甚至多次質疑她有出軌行為。（《香港愛情故事》劇照）

該女網民近日於香港討論區撰文大呻，指男友常懷疑被派綠帽。她表示男友曾被前度出軌背叛，結果令他一直有很大的心理陰影，就算與她拍拖也常感到無安全感，甚至多次質疑她有出軌行為。

樓主指，為讓男友安心，平常大小事也會向對方報備，但情況仍無改善。早前男友就在樓主家中發現她使用兩部手機，隨即質問她是否用該部手機與其他男生聊天，她曾向男友解釋，舊手機是用來看影片、煲劇等，但對方仍不相信，「之後佢就拎起我部舊手機睇咗成日，見到真係冇嘢佢先信我」。

除此之外，樓主稱早前用消費卷買了銀包作生日禮物送給父親，男友後來發現，以為是送給他的禮物，樓主未有為意答道：「唔係。」男友即變得非常敏感，質問她「係唔係送畀其他男人？」，甚至再次懷疑樓主出軌，令她大感無奈，「差啲要拎埋阿爸張身份證畀男朋友睇佢先肯信我」。

早前男友就在樓主家中發現她使用兩部手機，即質問她是否用該部手機與其他男生聊天。（《紀念日》電影劇照）

帖文引來不少網民留言，認為男友對樓主毫無信任及尊重，又指他未能走出陰影，其實不宜發展新一段感情，「其實拍拖拍到坐監咁，為乜呢」、「一朝被蛇咬，十年怕草繩」、「懷疑得嚟又冇道理都幾辛苦」、「樓主你男朋友嘅霸佔慾咁強，小心會變成慘劇」。

亦有網民錯重點，猜測樓主真身是否一位美女，「係咪你樣太靚令男友冇安全感」、「想知樓主係咪靚女」、「你其實係咪兜緊個大圈想我哋讚你靚」。有人也鼓勵樓主多給予耐性，「再畀啲時間你男友慢慢走出前度陰影」、「你哋需要多啲溝通，尤其係你要再主動啲關心佢需要，如果唔係可以準備分手」。