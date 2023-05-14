台已婚女工程師遇情騙！千萬買虛疑貨幣心和錢被騙光　更慘的是…

多寂寞也不應隨便卸下心防，慎防網上愛情詐騙！台灣50歲已婚女工程師去年在IG認識自稱「理財顧問」男子，對方展開甜言蜜語攻勢，2人發展成網絡情侶。此時男友教她投資虛疑貨幣，買入泰達幣（USDT）交由男方管理，因男方說利潤可達20%，她3個月內用500多萬台幣積蓄（127萬港元）、借貸400多萬（約101萬港元），以近千萬元買泰達幣，殊不知兌錢不果，男友更消失，事主發現受騙後情財雙失，更慘是還要背負欠債。警方指其虛疑貨幣被傳入不名地址後再轉了7、8手，傳到多個東南亞國家，提醒市民這是典型網絡詐欺手法，大家要小心提防。



已婚女工程師在IG結識「理財顧問男」，結果被騙盡積蓄。（示意圖／Getty Images）

台媒報道，台灣南部科學園區1名50歲已婚女工程師，去年12月在IG認識「理財顧問男」，每日傳甜言蜜語，慢慢攻破其心防，關係先變得曖昧，再升級為網上男友。今年1月，男友教她投資虛疑貨幣，下載投資APP研究，隨後在幣安交易所買入泰達幣（USDT），再交由男朋友管理。

男密友稱加大投資可穩定獲利，利潤可高達20%，女工程師繼續購入，但泰特幣已由MetaMask被轉到不明錢包地址，即「冷錢包」。她3個月內投資逾500萬積蓄，另外再貸款逾400萬，砸下近千萬去投資，因相信男密友說可以獲利24萬個泰特幣，即約400萬台幣（約101萬港元）。

女工程師兌錢不果，始知自己受騙。（示意圖／Getty Images）

不過，她想提取款項時，MetaMask客服指她有幫人洗黑錢的嫌疑，不可提領兌現，男密友更完全消失，她始知受騙。警方追查下，原來其約值951萬（約242萬港元）的虛疑貨幣被存入冷錢包後，已經再轉了7、8手，跨境傳到多個東南亞國家，會繼續追查下落。

警方指，案件屬典型詐騙手法，受害人一旦投入虛疑貨幣投資後，畢生積蓄會在一夕間被轉走。現時假交友投資騙案手法層出不窮，騙徒會用社交平台搭訕和受害人培養感情，慢慢灌輸以投資穩定獲利觀念。騙徒會先讓受害人到合法平台註冊，之後才慢慢露出本性，以高利潤等理由引誘受害人將虛疑貨幣存入其他地方，提醒民眾別依陌生人指示使用任何金融或投資軟件。

（綜合）