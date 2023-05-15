破億網紅MrBeast生日送錢　台男跟機「冥通抽獎」曬陰司紙惹哄動

訂閱人數破億的美國知名YouTuber MrBeast在早前生日時，在Instagram（IG）發布限時動態，邀請網友們轉發，會隨機抽出5名幸運兒每人贈1萬美元（約78,500港元），世界各地網民爭相參與，勁吸逾2300 萬個留言。事件令不少YouTuber「跟機」，其中有19萬人訂閱的台灣YouTuber「小尾巴」亦稱要舉行「抽獎」活動，不過所抽的卻是冥通幣，即俗稱「陰司紙」，並模仿MrBeast貼出照片，祭出大相冥幣。照片引來網民起哄，紛紛留言轉發，直言要為死後的日子做足打算，「生不帶來 死帶的走」，期望可在陰間達成財務自由。



美國YouTuber在IG舉辦抽獎活動，表示會抽選幸運兒，並為各人送上價值1萬美元的獎金，惹來全球網民關注和參與。（IG＠mrbeast）

原名唐納森（Jimmy Donaldson）的美國YouTuber經營的「MrBeast」訂閱量破億，是全球最賺錢的YouTuber之一，他以慷慨大方，致力為慈善事業籌款聞名，在5月8日生日當天，他在IG「MrBeast」帳號的限時動態發佈相片，圖中的他被大量美金包圍，並手持裝滿美金的工具箱，邀請粉絲和追蹤者轉發其貼文至限時動態，並提醒謹記要標註其帳號，之後將會隨機抽取5名幸運兒，贈送各人1萬美元的獎金，引發全球逾千萬網民參與。

目前抽獎活動已結束，唐納森亦已公佈得獎者名單。（IG＠mrbeast）

不過，MrBeast的貼文其後被刪除，唐納森則解釋，貼文被IG無預警下架而消失，但強調活動會如常舉行，且將名額加碼至10人，其後亦「找數」，公在得獎者名單及發出獎金。

MrBeast的舉動惹來大量網紅模仿，其中台灣音樂人兼YouTuber「小尾巴」亦跟機舉辦抽獎活動，其YouTube頻道有逾19萬人訂閱，facebook專頁則有逾4.8萬名追隨者，他在fb專頁貼上1張圖片，並寫道「抽」，更表示他別名就是「Mr. Peace（安詳）」。照片明顯是模仿MrBeast，打開放滿冥通幣的紙箱，對着鏡頭滿臉笑容，身後的床和地上都散布了許多冥通幣，明顯是在玩二次創作。

台灣音樂人兼YouTuber「小尾巴」模仿MrBeast拍照，鬼馬舉辦「冥通抽獎」，吸引網民熱烈回應。（FB「小尾巴」圖片）

帖文短短3天已吸引逾2.5萬個like，網民當作「抽獎活動」般留言，搞笑稱做人就是要未雨繆謀，「立馬發限動」、「人總要看比較遠，為以後做準備」、「抽阿，未來就是富翁」、「我得先燒一間銀行下去，希望到時可以財務自由」、「預防通貨膨脹」；有人則感嘆死後世界都是資本地獄，沒曾想過在生時需為往生後的日子做準備。惟有留言覺得這種玩笑不能隨便開，「晚上獨自走街頭會毛」、「都不怕Tag你的是另一個世界的人嗎？」、「發錯時機了，七月會更多人來給你按讚」。

（綜合）