警世文！19歲女大生買彩票「中獎」17.4億　竟因1小事與巨獎擦肩

到底是不曾得到令人失望，還是「得以復失」更令人崩潰？英國1名女大學生和男友選取7個「幸運數字」，並以自動轉帳方式定期購買彩票，結果真的彩票真的攪中了他們所選數字，獎金更高達1.82億英鎊（約17.4億港元）！正當他們興高采烈準備領獎時，卻被告之與巨額獎金失之交臂，原因竟是因為戶口餘額不足，購票未能完成！小情侶得知消息，心情猶如從天堂墮至地獄，幸好樂觀的他們很快就收拾好心情，但2人的經歷亦成為警世例子，不時被購買彩票的人提起。



英國女子肯尼迪所選彩票號碼雖然全中，但因帳戶結餘不足，彩票交易未完成，結果與17.4億港元獎金錯過。（@rachelkennedyyx/Instagram）

綜合外媒報道，其實這宗「不幸事件」距今已2年，英國女子肯尼迪（Rachel Kennedy）當年還是19歲大學生，她和21歲男友麥克羅漢（Liam McCrohan）平時有買彩票的習慣。為了方便，他們選用常設數字「6、12、22、29、33」及幸運號碼「6、11」，並以自動轉帳形式定期購買「歐洲百萬」（Euromillions）彩票。

2021年2月26日，肯尼迪和麥克羅漢已經用這組數字以上述方式購買了5期彩票，到了第6周，攪珠結果真的出現了他們所選的數字，而該期派彩更高達1.82億英鎊（約17.4億港元）！當肯尼迪打開彩票應用程式時，上面赫然寫着「Winning Match」，表示她所選的號碼和中獎號碼一致，她即時覺得自己「站在世界之巔」，並致電男友及家人「報喜」，大家都難以置信。

麥克羅漢當年曾經在網上分享此事，大嘆婉惜。（網上圖片）

可是，當他們聯絡彩票機構查詢時，對方卻表示由於肯尼迪帳戶結餘不足，無法支付價格僅2.5英鎊（約24港元）的彩票，因此該彩票仍處於「付款尚未完成」階段，所以雖然他們所選數字「中獎」了，但彩票實際上無效，無法領取獎金。

肯尼迪和麥克羅漢頓時感到晴天霹靂，並將這宗「悲劇」分享到網上，直言：「快要瘋了！」雖然與成為億萬富翁的機會擦身而過，樂觀的他們很快就收拾好心情，並決定換1組數字重新購買彩票，等待好運再次降臨，不過現在他們絕對會確保帳戶有足夠餘額。

事件吸引網民關注，更有不少媒體將此事當成「警世文」，提醒有意參與博彩的人，甚至在這2年間已經漸成當地「年經」，每每有大額獎金時，就會被重推成網上熱話。而近日因為「歐洲百萬」彩票再次累積出巨額獎金，故當地傳媒再次「翻炒」此事，警惕採取自動轉帳買彩票的人留意帳戶餘額。

（綜合）