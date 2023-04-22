11個月就中3次獎　美國男子靠這方法多次中獎　贏117萬與妻子度假

幸運之神降臨時，真的擋都擋不住！在美國馬里蘭州，一名卡車司機使用同組號碼多次購買樂透，短短11個月就中了3次大獎，共贏得15萬美元（約117萬港元）的獎金。他也開心的表示，要運用這筆獎金和妻子去度假。



美國男子買獎券，用這方法11個月內中了3次

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綜合外媒報導，這名幸運男子來自馬里蘭州查爾斯郡（Charles County），在去年5月時他就用 「4、8、5、4、8 」這一組號碼下注，購買2張樂透彩券，並贏得10萬美元的獎金，而他的妻子也提議，未來可以繼續再用這組號碼下注。

而本月13日，這名男子又用這組幸運號碼贏得5萬美元獎金！男子表示，未來他還會使用同一組號碼下注，希望能贏得更多獎金，他也表示，自己會運用這筆獎金和妻子一起去度假。

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