的士司機整印仔　收據列明85折防乘客亂claim錢　首次用結果係咁

的士司機與乘客的車費爭議無日無之，過往就曾有乘客乘搭85折的士，但落車時卻要求司機提供正價收據，被質疑以單據向公司報銷車費以「賺取」差價。有司機近日發文，稱為了防止相關漏洞及出於自娛，自費製作了「車費85折」字樣的原子印，在單據上標明車費已獲折扣，直言首次使用已令乘客即時黑面，並改為要求付全費及重新印單，「即刻覺得好值得」。



有司機自費製作了「車費85折」字樣的原子印，在單據上標明車費已獲折扣，直言首次使用已令乘客即時黑面，並改為要求付全費及重新印單。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該名的士司機近日於facebook發文，表示「純粹貪過癮」，自費花約100元，製作了1個「的士85折、Taxi 15% OFF」字樣的紅色原子印，「本身都冇諗過整，純粹無聊想玩下睇下啲客睇住我打印係咩反應」。他收到原子印後，首次在乘搭「85折的」乘客的單據上使用，因當日剛好有乘客從大埔前往九龍，雙方協議車費85折。

司機指，落車時乘客要求索取單據，他遂於單據打印後蓋上印章，標明車費獲折扣，沒想到「畀完收據客人之後，客人話要畀返正價」，形容對方見到印章時立即變臉，「見到客人個樣即時變黑，感覺幾好呀。$100嘅原子印，即刻覺得好值得」。

樓主坦言沒想過首次使用印章已令乘客改付正價，希望印章能阻止乘客以正價收據報銷折扣車程以「賺取」差價的行為。（資料圖片）

司機事後指出，不會為自己提供車費折扣的行為洗白，但希望印章能阻止乘客以正價收據報銷折扣車程以「賺取」差價的行為，「至少我會覺得佢哋唔會利用到個漏洞畀機會去呃十幾蚊先」。

他又坦言沒想過首次使用印章已令乘客改付正價，「人哋坐車有得做紀錄，亦唔會介意個印；人哋係自己開公司，更加唔會理個印；咁我扱個印喺張收據上對上述兩類客人係冇影響冇衝突，但係擺明收工call車拎單claim 數嘅，對佢有冇影響我就唔知，至少今次個客會畀返正價，要返張正價收據」。

另有司機亦製作了類似印章，惟有同業指出相關做法有風險。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

帖文引來網民討論，有同業認為樓主做法多餘，指的士司機根本不應提供車費折扣，「雖然呢招好似糯米治木蝨，其實唔應該接呢啲單，西客等到天荒地老都冇車時，要車就要畀正價」、「唔係贊成做折，但食得鹹魚抵得渴，做得85就唔好搞咁多嘢啦！咁有骨氣見到85就唔好接，只做街客咪所有都正價囉」。

亦有人指出樓主的做法有風險，「你扱呢個印簡直係捉蟲，公司會問邊個主動、邊個被動？再交畀交通投訴組，職員可能口頭警告，司機不按錶收費，後果難料」、「唔跟咪錶收費有機會係犯法，你一係唔做，一係唔好俾人知，而家即係攞把刀俾人去插自己，自己提供證據去鋤自己」。

根據法例374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》附表5，的士司機需按錶收費，不得以較低車資招攬乘客。而《道路交通（公共服務車輛）規例》48條訂明，乘客意圖或不誠實地設法逃避繳付他依法應付的「合法車費」，即屬犯法；一經定罪，可處罰款$3,000及監禁6個月。不過現行條例主要監管的士司機，並無明言乘客提出議價要求屬違法行為；一般而言，客人如非故意逃避繳付車資，則不屬犯法。