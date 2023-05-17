移民後驚覺中伏？連登仔籲諗好4點先決定：做好資料搜集、咪跟風

本港近年移民人數漸多，但不少人移民後在網上大吐苦水，認為移民比留港困難。有網民於討論區發文，歸納移民重點，指出最重要是移民前做好資料搜集，例如當地租金、樓價和生活成本，切勿以為到外國一定可以「嘆世界」，必要時更要有需打兩至三份工的準備。帖文引起討論，網民認同要自己計好數，更有人笑言「帶夠錢就點弱智都無所謂，帶唔夠錢就最好個人醒目少少」。



樓主強調「移民前唔該做好資料搜集，包括租金、樓價、通漲率、稅務、生活成本之類，計好條數先過嚟」。（Getty Images）

樓主在「連登討論區」以「弱智嘅巴絲打真係唔好移民」為題發帖，列出移民前4大重點，呼籲「移民前唔該做好資料搜集，包括租金、樓價、通漲率、稅務、生活成本之類，計好條數先過嚟，唔好過到嚟先如夢初醒咁發現原來生活費咁高。大佬你依家移民呀，過嚟旅行嘆世界？」。他又建議如果想體驗外國生活，可以先選擇申請工作假期（working holiday），又表示「咪X人哋移你又跟住移，唔該諗清諗楚先決定，為你自己人生負返責任！」

樓主指「供樓難、生活成本高係全世界所有大城市問題嚟」，而且外國一向稅高，所以想提升生活質素就要努力工作，「大把人要打2至3份工先維持到生計，唔該計好條數先」。他亦認為，移民與否是個人選擇，但決定前要做足功課，「你daddy mammy唔會幫你執屎。考慮清楚移民會遇到嘅困難同機會，唔好去到先發現原來唔係自己想像咁」。

另一方面，樓主亦呼籲若已準備好移民則要改變心態，指移民後就應該向前看，不要和人比較，尤其是與仍留港生活的人，「去留係個人選擇，唔該移民後就咪X係咁比較，好肉酸。特別係笑X留港嘅人，活好你自己人生先啦，咪X咁幼稚」。

樓主指出「如果想體驗外國生活，可以先選擇申請工作假期」。（Getty Images）

帖文引來網民熱議，不少網民認同樓主，「成本高自己計錯數呀，嗰啲現象其實咩國家移民既人都會有」。有移民網民承認在外國扣稅後，人工的確比畢業生還要低，亦有過來人指移民其實「有數得計，自己評估下最實際」。也有人以1句總結，「帶夠錢就點弱智都無所謂，帶唔夠錢就最好個人醒目少少」，更有富貴網民指「喺香港賣咗層樓，之後拎成千萬移民，真係easy mode，身邊個個friend都係咁，包括我」。