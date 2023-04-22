移民英國｜港女煲湯出門拎件忘帶鎖匙憂爆炸　郵差暖心舉動神救援

出門三寶，銀包、鎖匙、手機必定要帶齊！有移民英國港女於網上發文分享驚險事件，憶述日前郵差叫她出門拿郵件，她一時忘記拿鎖匙，將自己反鎖門外，當時屋內正煲着快將煲乾的湯。港女連手機也沒有帶出門，焦急萬分之際，郵差幫忙召鎖匠，還陪伴45分鐘等待，鄰居知悉後也陪伴在側，幸最終及時找到鎖匠開門，未有釀成火災。



有移民英國港女於網上發文分享驚險事件，憶述日前郵差叫她出門拿郵件，她一時忘記拿鎖匙，將自己反鎖門外，當時屋內正煲着快將煲乾的湯。（《家族榮耀》劇照）

該港女於facebook群組「英國香港人生活交流區」發文憶述，日前郵差叫她出門拿郵件，她一時忘記拿鎖匙，「度門自己關埋鎖咗」，當時還正煲着湯，「個湯係剩返少少，好快就會煲乾」，而且連手機也沒有帶出門。她十分焦急，幸遇上的郵差叔叔「超級好人」，幫忙聯絡物管找業主開門，但聯絡了很多次業主都沒有接聽。

樓主非常擔心會爆炸，於是請求郵差幫忙找鎖匠爆門，但對方冷靜地說不用，「話電磁爐係唔會爆炸㗎，煤氣爐先會爆」。如是者等了很久，業主仍未有回音，她開始嗅到有「燶味」，於是對郵差說若找不到鎖匠，不如找消防員，但對方卻說不用，「有火先搵消防啦」。

樓主再要求找鎖匠，但郵差「死都唔肯，話好貴，叫我等業主，然後佢又係咁幫我打畀業主。我都好多謝佢竟然仲要幫我慳錢，但係真係好驚驚」。又等了一陣子，業主始終沒回音，她對郵差說不用省錢，直接找鎖匠，聯絡到鎖匠後，郵差就離開，「佢足足陪咗我45分鐘，我阻住佢做嘢」。

港女連手機也沒有帶出門，焦急萬分之際，郵差幫忙召鎖匠，還陪伴45分鐘等待。（《鎖命危機》劇照）

樓主等待鎖匠期間，有鄰居回家，她立即求助，請求幫忙聯絡確認鎖匠是否在路上，鄰居好心地陪伴她等待20至25分鐘，至鎖匠來到才入屋，「就係咁，我就因為自己嘅戇X麻煩到好多人，又浪費了£165（約1608港元）」。

樓主感動大呼，「其實呢度真係好有愛，啲英國人見到人有困難係會好落力去幫手，實在太感動」，又說已發電郵去皇家郵政（Royal Mail）感謝郵差，並寫了心意卡感謝鄰居。

不過英國和香港兩地的人處事態度截然不同讓樓主十分衝擊，她形容「佢哋真係好calm（冷靜），郵差叔叔面不改容食住煙，咁係咁話唔使驚（大家幻想下佢個chill（放鬆）樣），唔會爆炸，最多係個煲destroyed（損壞）啫。鄰居又係咁講，仲要話有煙霧感應器㗎嘛，會幫你滅火，唔驚！個開鎖匠又係好calm，佢都話聞到燶味，但係竟然仲響度慢慢show（展示）張price list（價目表）出來同我講個收費，仲要拎個計數機出來慢慢篤」。

樓主說，「就係咁，我就因為自己嘅戇X麻煩到好多人，又浪費了£165（約1608港元）」。（facebook群組「英國香港人生活交流區」圖片）

樓主表示，不怪得英國人經常說「keep calm（保持冷靜）」，而她「好騰雞」地不斷指「Oh! I'm nervous! I'm worried! I'm frightened that it will explode and kill my neighbours!（噢，我緊張不安，我擔心，我害怕會爆炸殺害鄰居）」，但當時全部人都笑說，「No worries. You won't kill your neighbours.（不用擔心，你不會殺害到鄰居）」。樓主直言，「但係我真係calm唔到，我唔想等到有煙嗰時已經係燒X咗間屋」。

網民紛紛留言說，「feel到情況真係好緊急，你啲鄰里好好呀」、「好有愛，但俾你講到好有喜劇感」，又提醒樓主之後要小心，「有驚無險，買個教訓」、「經一事，長一智」、「以後要小心啲啦，當破財擋災」、「你算好彩，中午時間，如果係凌晨，收費仲勁，下次小心啲」。

樓主感動大呼，「其實呢度真係好有愛，啲英國人見到人有困難係會好落力去幫手，實在太感動」。（Unsplash圖片）

有網民指出，郵差說法沒有錯，「電磁爐正常會有過熱保護熄機，的確爆同火燭嘅機會好細，個郵差無錯」，亦有人說要學習英國人的冷靜，「睇字都有畫面，我哋要好好學習點calm」、「真係好典型嘅英國人，我哋真係好難咁calm」、「我真係好佩服英國人嗰種從容不迫」、「見到張單真係calm唔到，英國人都可以好可愛」。

有網民提議各種避免反鎖及補救方法，「電子鎖的重要性」、「可以考慮裝keybox（鎖匙盒）喺門口，或者畀條後備匙親友保管」、「不如買個電話套連繩嗰款，喺屋企都揹住個電話以防萬一」、「如果買咗家居保就唔使等咁耐啦，買咗當買個安心」。

樓主回應網民留言表示，因只是租住，所以不會換電子鎖，又笑言打算將鎖匙穿在髮圈上以防不記得帶鎖匙，「永遠扎響頭髮上，因為我除了瞓覺嘅時候，其餘時間都會扎頭髮」。