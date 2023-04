移民英國｜港女煲湯出門拎件忘帶鎖匙憂爆炸　郵差暖心舉動神救援

出門三寶,銀包、鎖匙、手機必定要帶齊!有移民英國港女於網上發文分享驚險事件,憶述日前郵差叫她出門拿郵件,她一時忘記拿鎖匙,將自己反鎖門外,當時屋內正煲着快將煲乾的湯。港女連手機也沒有帶出門,焦急萬分之際,郵差幫忙召鎖匠,還陪伴45分鐘等待,鄰居知悉後也陪伴在側,幸最終及時找到鎖匠開門,未有釀成火災。



該港女於facebook群組「英國香港人生活交流區」發文憶述,日前郵差叫她出門拿郵件,她一時忘記拿鎖匙,「度門自己關埋鎖咗」,當時還正煲着湯,「個湯係剩返少少,好快就會煲乾」,而且連手機也沒有帶出門。她十分焦急,幸遇上的郵差叔叔「超級好人」,幫忙聯絡物管找業主開門,但聯絡了很多次業主都沒有接聽。

樓主非常擔心會爆炸,於是請求郵差幫忙找鎖匠爆門,但對方冷靜地說不用,「話電磁爐係唔會爆炸㗎,煤氣爐先會爆」。如是者等了很久,業主仍未有回音,她開始嗅到有「燶味」,於是對郵差說若找不到鎖匠,不如找消防員,但對方卻說不用,「有火先搵消防啦」。

樓主再要求找鎖匠,但郵差「死都唔肯,話好貴,叫我等業主,然後佢又係咁幫我打畀業主。我都好多謝佢竟然仲要幫我慳錢,但係真係好驚驚」。又等了一陣子,業主始終沒回音,她對郵差說不用省錢,直接找鎖匠,聯絡到鎖匠後,郵差就離開,「佢足足陪咗我45分鐘,我阻住佢做嘢」。

樓主等待鎖匠期間,有鄰居回家,她立即求助,請求幫忙聯絡確認鎖匠是否在路上,鄰居好心地陪伴她等待20至25分鐘,至鎖匠來到才入屋,「就係咁,我就因為自己嘅戇X麻煩到好多人,又浪費了£165(約1608港元)」。

樓主感動大呼,「其實呢度真係好有愛,啲英國人見到人有困難係會好落力去幫手,實在太感動」,又說已發電郵去皇家郵政(Royal Mail)感謝郵差,並寫了心意卡感謝鄰居。

不過英國和香港兩地的人處事態度截然不同讓樓主十分衝擊,她形容「佢哋真係好calm(冷靜),郵差叔叔面不改容食住煙,咁係咁話唔使驚(大家幻想下佢個chill(放鬆)樣),唔會爆炸,最多係個煲destroyed(損壞)啫。鄰居又係咁講,仲要話有煙霧感應器㗎嘛,會幫你滅火,唔驚!個開鎖匠又係好calm,佢都話聞到燶味,但係竟然仲響度慢慢show(展示)張price list(價目表)出來同我講個收費,仲要拎個計數機出來慢慢篤」。

樓主表示,不怪得英國人經常說「keep calm(保持冷靜)」,而她「好騰雞」地不斷指「Oh! I'm nervous! I'm worried! I'm frightened that it will explode and kill my neighbours!(噢,我緊張不安,我擔心,我害怕會爆炸殺害鄰居)」,但當時全部人都笑說,「No worries. You won't kill your neighbours.(不用擔心,你不會殺害到鄰居)」。樓主直言,「但係我真係calm唔到,我唔想等到有煙嗰時已經係燒X咗間屋」。

網民紛紛留言說,「feel到情況真係好緊急,你啲鄰里好好呀」、「好有愛,但俾你講到好有喜劇感」,又提醒樓主之後要小心,「有驚無險,買個教訓」、「經一事,長一智」、「以後要小心啲啦,當破財擋災」、「你算好彩,中午時間,如果係凌晨,收費仲勁,下次小心啲」。

有網民指出,郵差說法沒有錯,「電磁爐正常會有過熱保護熄機,的確爆同火燭嘅機會好細,個郵差無錯」,亦有人說要學習英國人的冷靜,「睇字都有畫面,我哋要好好學習點calm」、「真係好典型嘅英國人,我哋真係好難咁calm」、「我真係好佩服英國人嗰種從容不迫」、「見到張單真係calm唔到,英國人都可以好可愛」。

有網民提議各種避免反鎖及補救方法,「電子鎖的重要性」、「可以考慮裝keybox(鎖匙盒)喺門口,或者畀條後備匙親友保管」、「不如買個電話套連繩嗰款,喺屋企都揹住個電話以防萬一」、「如果買咗家居保就唔使等咁耐啦,買咗當買個安心」。

樓主回應網民留言表示,因只是租住,所以不會換電子鎖,又笑言打算將鎖匙穿在髮圈上以防不記得帶鎖匙,「永遠扎響頭髮上,因為我除了瞓覺嘅時候,其餘時間都會扎頭髮」。