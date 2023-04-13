內地媽移民加拿大月花$26萬？呻開銷大＋難忍1件事　1個月即回流

【移民加拿大】加拿大是不少人移民選擇，1名32歲中國女子早前移民加拿大做「跟得媽媽」陪女兒讀書，但住了僅僅1個月就在「小紅書」發帖，狂呻移加難題。她提及當地物價高昂、生活不易，想煮中餐也有困難。不過最令她無法忍受的是女兒在校內遭同學欺負掐頸，所以決定「急流勇退」，移加1個月便回流中國。



該名32歲內地女於「小紅書」表示移民加拿大1個月後，決定回流中國。（小紅書截圖）

該名32歲內地女最先於「小紅書」以「✈️溫哥華一個月後决定」為題發文，她於1月決定離開生活多年的廣州，前往加拿大做「陪讀媽媽」，和丈夫帶女兒移居溫哥華。然而，僅僅1個月後，她就決定回流，並且已於3月下旬回國。

她在食住行方面都遇上了問題，不但開銷大，還過得不順心。出行方面，她表示到埗第1日，就乘了「天價的士」到民宿，共花費99加元（約577港元），於是決定翌日就去買車代步，沒想到卻「遇到第一個坑」 ── 車行老闆遞給她1份全英合同，強烈推薦她購買總值1,761加元新車險（約1萬港元）。她沒有即時簽署，回家細閱條款後才發現當中411加元（約2,400港元）是車行轉介費，「付給車行好處費這件事不做評論，但教會我謹慎沒什麽錯」。

女子表示車行老闆推薦她購買1,761加元新車險（約1萬港元），當中411元（約2,400港元）是車行轉介費。（網上圖片）

住屋方面，樓主向1位華人房東以月租2,600元（約1.5萬港元）租下公寓其中1層，結果房東怪責她洗衣服太頻密，造成噪音，又指她烙餅油煙大。再加上房屋隔音差，「這棟房子的隔音可以差到每天樓上咚咚咚走路、說話都聽得清清楚楚的地步」，令她心生厭倦，1個月內不知對孩子說了多少次「小聲點走路」，就連衣服都只敢1周洗2次，直言「彷彿是枷鎖」。

飲食方面同樣令她頭疼，她表示「中國人中國胃，當然每日愛做中餐」，但材料不好找不說，高昂的價格也令她咋舌，「四根蔥3.99加幣（約23港元），一根黃瓜2.99加幣（約17港元），即使跟北上廣深的物價比也是天價了」。

樓主在後續帖文還詳細分享了這2個月來基本支出，不包括日常開支，移加1個月已經花逾23萬人民幣（約26萬港元），「減去賣車18,000加幣，我就消費了41,467加幣，換算rmb（人民幣）就是208,715rmb，再加上我來的機票和愛彼迎民宿錢就是230,750rmb」。花錢如流水，確實是生活難題，因此她在2月中旬時表示「到今天為止我剛來整一個月。我是感覺物價真的要起飛了」。

不過最令她無法接受的是女兒在校內被欺負，有同學坐到她身上，令她摔倒擦傷下巴，老師解釋是「因為女兒受歡迎，男孩子想和她玩耍造成的」，沒想到幾日後，老師表示留意到有男同學用手掐她女兒頸項，校方認為這不是友好訊號，承諾之後會多多關注男孩行為。女兒之後也向她坦白，該男生沒有上課的日子「好開心」。

該名內地女決定離加拿大回流中國，並表示「及時止損才是明智的決策」。（示意圖 / 資料圖片）

面對女兒受欺負，樓主稱忍無可忍，因此移加僅1個月就決定回流中國。由於要處理賣車、退學、賣家具等事宜，最終她們一家在3月下旬回國，此後仍不時發帖幫想移民的人「避雷」，「有的人適合有的人確實不適合，撐下去在某些鍵盤俠的眼中是矯情，但我覺得自己的及時止損也是勇氣，畢竟人生難得幾次嘗試。我的快樂只有自知」、「既然自己無法融入，及時止損才是明智的決策」。

（小紅書）