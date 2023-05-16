屯門友搭輕鐵突斷片暈倒　5分鐘內接連獲街坊職員幫助：人間有愛

近日天氣不穩，不少人不幸染病不適，有屯門友分享日前遇到的好人好事，指乘搭輕鐵時突然「斷片」暈倒，附近街坊發現後，隨即伸出援手，代為照顧她及聯絡港鐵職員等。直至到站後，有人亦主動扶事主落車，甚至為她送上飲品，職員也一直在旁協助，令她非常感動，「感謝短短5分鐘幫過我嘅人」。



有屯門友分享日前遇到的好人好事，指乘搭輕鐵時突然「斷片」暈倒，附近街坊發現後，隨即伸出援手，代為照顧她及聯絡港鐵職員。（示意圖，資料圖片）

「收到好多愛，收到好多糖，好人一世平安！」該名屯門友日前於facebook發文，講述親身遇到的好人好事經歷。上周一（8日）傍晚6時許，她從屯門大興南輕鐵站上車，乘搭往屯門碼頭方向的507號線。當列車駛至蔡意橋時，她突然感到暈頭轉向，「我發覺自己突然好暈，之後我就斷咗片」。

直至事主恢復知覺，她依稀記得自己跌倒在地上，其間獲不同乘客上前協助，「有人畀粒糖我，有人幫手叫司機call白車，有人扶我起身同坐低」。列車其後駛至屯門站，有好心乘客將她扶落車，並將情況告知職員，「又有人買支蘋果汁畀我，又有職員陪住我」。

事主特意發文，感謝一眾曾經伸出援手的街坊、港鐵乘客及職員，又稱日後會以同樣的精神幫助他人。（示意圖，資料圖片）

事主休息過後並無大礙，「我估應該係血糖低，食咗粒糖，有支蘋果汁，好好多了」。她事後特意發文，感謝一眾曾經伸出援手的街坊、港鐵乘客及職員，「感謝短短5分鐘幫過我嘅人，亦想對其他乘客講聲唔好意思，希望大家都秉承呢種愛去幫人」。

她又形容，經歷讓她感受到「人間有愛」，對身為屯門人深感自豪，「我好開心我喺呢度土生土長，好感恩自己係呢度本土人」，更稱日後會以同樣的精神幫助他人，「平時自己幫人，覺得舉手之勞；今日被幫助，個感覺好大，會令我日後更有力量去繼續幫人」。

帖文引來一眾屯門友留言，紛紛祝福樓主，又大讚熱心助人的街坊，「最重要妳而家冇事仲出到post，呢排天氣要小心身體，有時焗一焗就會唔舒服」、「我哋屯門人很有愛的，互相幫忙，祝福妳」、「香港人表面冷若冰霜，但其實需要幫手時好熱心」、「希望大家繼續keep住這份守望相助精神」。