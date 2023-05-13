港媽落車跌手機入巴士車底　抱B難彎腰極危急　熱心男2舉動好有愛

助人為快樂之本，有港媽於網上發文分享好人好事，指出日前於黃大仙抱着仍是嬰兒的女兒下巴士時，不慎跌了身份證和手機，手機還跌在巴士車底，當時巴士快將駛離，駛過時有機會輾爆其手機，但她抱着女兒，自己彎腰拾起會較危險。正當她焦急萬分、猶豫之際，有一男子出手相助，吩咐正上車的兒子告知司機勿開車，同時彎腰拾起手機，她感激讚嘆「人間真係有愛」。



有港媽於網上發文分享好人好事，指出日前於黃大仙抱着仍是嬰兒的女兒下巴士時，不慎跌了身份證和手機。（《寶寶大過天》劇照）

該港媽於facebook群組「黃大仙區友」發文表示，「大概我會一世都記得呢件事」。她憶述，日前於黃大仙站抱着女兒下巴士時，突然聽到有東西跌在地上的聲音，低頭一看，發現揹着的手機消失，只餘機殼，身份證則跌在馬路邊，她深感不妙，猜想手機跌在巴士車底，而她是最後一位下車的乘客，巴士很快會駛走。

急忙中港媽第一秒先彎腰拾起身份證，同時不斷掙扎應否拾起手機，「唔執：架巴士可能會車爆我個電話；執：執緊嘅時候，如果架巴士突然開車，我同個女點算，會唔會有可能喺巴士開之前，我會趕得切喺巴士底搵到個電話再執番？呢一秒，簡直係我嘅人生交叉點」。

正當港媽猶豫之際，有一男子立即上前主動幫忙，彎腰在巴士車底尋找手機，港媽反應不到，只能一邊說「唔該」，一邊心想「如果架巴士開車，佢整親點算，我而家到底要點做」。

正當港媽焦急萬分、猶豫之際，有一男子出手相助，吩咐正上車的兒子告知司機勿開車，同時彎腰拾起手機。（《大叔的愛》劇照）

其後，該男子突然抬起頭，吩咐正上巴士的兒子，「叫司機唔好開車住」，她亦立即抱着女兒跑去車頭向司機說，「唔好意思，我跌咗電話喺巴士底，有位先生幫我執緊，麻煩你唔好開車住」，下秒該男子已找到手機交回她手上。

港媽不斷向男子說多謝，感動道「人間真係有愛嘅，真係好多謝好多謝你」，直言當刻意識到手機跌在巴士車底時，腦袋一直停止運作，一片空白，直至走進港鐵站見到老公，娓娓道出事件，腦袋才開始回復清醒。

有網民鼓勵樓主第一秒應大膽向司機講述情況，「下次如果唔好彩再發生，第一個反應可能真係唔好怕尷尬，要大叫『司機請等等！』」。（示意圖／資料圖片）

帖文引來網民留言讚嘆，「感恩有驚無險，感謝好人相助」、「好人好事，大家都冇事就最好了」、「香港真係好，又一位值得尊敬的人士，美好的世界感恩有你」、「好人滿有祝福，爸爸有極好的身教」、「身教勝於言教」、「人間有愛，不過下次小心啲」、「你真好彩，唔係人人都有依種好心腸，始終真係危險嘅」。

有網民鼓勵樓主第一秒應大膽向司機講述情況，「下次如果唔好彩再發生，第一個反應可能真係唔好怕尷尬，要大叫『司機請等等！』，唔好因小失大。如果幫你手嗰個整親，你都會好過意唔去」。

有網民分享類似窩心事件，「我試過抱住阿仔落咗巴士先發覺阿仔甩咗隻鞋喺巴士度，我企喺度諗緊大鑊嘅時候，竟然有個男士拎起隻鞋落車畀番我，真係勁窩心十分之感激」。