中學狼師狂追16歲女生　公園補習摸私處：想趴妳身上　遭家長痛毆

台灣日前爆出「狼師」事件，有家長在網上爆料，指年僅16歲的女兒被27歲、剛領教師資格2個月的王姓男教師狂追，不停在試卷、小卡片示愛，更「灌迷湯」聲稱可免費補習，實際是於晚上帶女兒去昏暗公園上下其手，「在私密處游移觸摸」，還發訊息「你好香」、「我隨時都好想趴到妳身上」等。家長調查後發現，男老師目標疑不止女兒，更踢爆校方老師早知情、校長想割席不作為等。家長在帖文中更上傳疑似暴打該老師後雙雙到警局受查的照片，事件鬧大後，校方指涉事老師已被教評會停聘3年，而家長正提告利用權勢性交或猥褻罪。



家長上傳照片，顯示該老師疑被他打傷後雙方到警局。（fb群組「爆料公社」圖片）

「你家有未成年少女就讀的學生嗎？」，台灣有家長日前在facebook群組「爆料公社」上傳震撼帖文，指去年揭發年僅16歲、就讀基隆某高中的女兒，被27歲王姓數學老師狂追。家長指王老師剛取得教師資格2個月，已多次在考卷、小卡片、字條等地方告白，例如改功課時寫上「我好愛你」、「和我交往嗎？」，又細說覺得女兒有多美等，害她回家後一直無法忘懷。

家長形容女兒遭「灌迷湯」，老師猛烈追求時提出免費補習，時間是下午4時至晚上9時。可是所謂「補習」，其實是帶女兒到燈光昏暗的公園上下其手，牽手、擁抱接吻、摸胸及觸摸私處等，老師更想將「補習」延長到晚上10時。

女兒被老師「在私密處游移觸摸」時，曾問老師做親密舉動是否應多等2年，即等到她滿18歲，但對方卻獸性大發稱「這種事極其正常」，又指他在某女子中學實習時，學長也是和學生交往，最後還結了婚幸福得很，「我是真心的，妳可以放心」。

家長稱老師提供的「免費補習」，其實是帶女兒去公園上下其手。（fb群組「爆料公社」圖片）

家長得知情況後到學校投訴，怎料級任老師竟早知兩人過度親密，曾作提醒卻從未通知家長，聲稱「想要滅火」，校長更是盡力割席，稱事件屬老師個人行為，和校方紀律無關。

家長續指，他已收集照片及對話紀錄，包括「我雖然知道要等兩年，但是你好香，我隨時都好想趴到你身」的說話，調查中更發現王老師的目標不止女兒，疑有其他受害者，「這種道德敗壞的’『老師』稱職嗎？」。他觀察該老師的facebook好友名單，發現七成都是年輕漂亮女學生，認為「就算是初犯，個人極高機率會再犯」。諷刺的是，家長發現王老師還曾就「房思琪事件」，撰寫一系列批評教育工作者道德敗壞的文章。

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家長另外拍攝了於警局落口供的畫面，可見王姓老師被打到眼角受傷、面部紅腫，電腦畫面上寫有「受害人左眼角撕裂傷」，疑是被家長毆打後鬧上警局；家長還另外公開了王老師的個人facebook帳戶。

事件引起網民嘩然，認為不應再讓涉事老師任教職，「這是狼師了吧！報教育局搞大」、「這位女學生媽媽一定要到地檢署提出刑事告訴」、「提告讓這老師直接失去公職資格」、「校長絕對有責任要負責調查，請不要姑息學校」。

台媒報道，相關案件其實發生於去年9月，涉事老師未有提告，而家長則想控告對方利用權勢性交或猥褻罪。案中女生就讀的高中校長回應台媒時證實事件，稱事件發生在上學期，收到舉報後已按規定程序處理、成立調查小組、懲處老師以及向相關部門呈報數次。收到舉報的第二天，學校已通知老師請假待查，至今他未再回校。當地教評會已對該老師頒下停聘3年處分，不得做教師3年。而事件中的女同學已回校上課，獲安排專人輔導。

（綜合）